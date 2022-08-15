ارتفاع أعداد السفن العابرة بقناة السويس لـ1363 سفينة



قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أعداد السفن العابرة بقناة السويس سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة نحو 1363 سفينة في شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 1263 سفينة في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 100 سفينة.

وأضافت البيانات، أن حمولة السفن العابرة سجلت أيضا ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغت حمولة السفن الإجمالية نحو 113.9 مليون طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 102.1 مليون طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 11.8 مليون طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قالت إن عائدات قناة السويس سجلت مستوى قياسي جديد منذ بداية العام الجارى 2022، رغم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حققت عائدات قناة السويس نحو 12.3 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي، مرتفعة من 12 مليار جنيه في شهر مايو السابق له، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه.

وتشهد عائدات قناة السويس منذ بداية العام الجاري ارتفاعات متتالية، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن 20% من تجارة النفط في العالم تمر من قناة السويس، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دراسات حاليا بشأن الأسعار الجديدة للعام المقبل للعبور من قناة السويس.

أسعار العبور بالقناة ثابتة



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة عبر الفيديو، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن أسعار العبور من قناة السويس ثابتة ولن تشهد زيادات خلال 3 شهور مقبلة، لافتا إلى أن قناة السويس ستتحول لخضراء لتقليل التلوث البيئي.



وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن العمل يجرى الآن على تطوير مرسى اليخوت في الإسماعيلية، على أن يدار بالطاقة الخضراء وأن يكون صديقا للبيئة، كما سيتم تقديم خدمات لتشجيع السفن والتحول بالقناة للطاقة النظيفة، والعمل عل تقديم كافة الحوافز لجذب المستثمرين.



وأوضح ربيع، أنه سيتم التعاقد مع شركات أجنبية من أجل جمع نفايات السفن، قائلا: نسعى لأن تكون قناة السويس قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويتم عمل خطة تطوير 40 كليو من المجرى الملاحي وقاربت على الانتهاء.



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السنة المالية جرى إغلاقها بتحقيق إيراد 7 مليارات دولار، وهو أكبر رقم تحقق في تاريخ قناة السويس كله، مشيرا إلى أن العام الماضي كان الإيراد 5.8 مليار دولار.



وأضاف "ربيع" خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن 22 ألف سفينة مرت هذا العام، والعام الماضي كان نحو 19 ألف سفينة العام الماضي، لافتا إلى أن هناك زيادات ما بين 15% إلى 25 %.



ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أعلن عن مشروع حفر قناة السويس الجديدة، كان التمويل من المصريين، معقبا: "المشروع اتخطط واتنفذ، واتمول بأيادٍ مصرية".



وأوضح أن حفر قناة السويس الجديدة أتبعه العديد من الإنجازات وزيادة فى الإيرادات، وكان هناك تحد كبير مع الزمن لحفر قناة السويس الجديدة، خلال عام واحد وهذا إنجاز كبير، فى سنة واحدة فقط.

وتابع: " قناة السويس الجديدة ضمن المشاريع العملاقة التى أمر الرئيس بشقها خلال عام واحد، وكان قرارا صائبا جدا".قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناتين ساهمتا فى تقليل وقت التجارة العالمية 11 ساعة، أى تخفيض 50% في عدد الساعات، معقبا: "ده بالنسبة لتجارة العالمية مهم.. مال ووقت".



وأضاف "ربيع" خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن قناة السويس ممر ملاحي آمن كون القوات المسلحة تؤمنه بالكامل، لافتا إلى أن كل السفن القادمة تمر دون انتظار.



ونوه رئيس هيئة قناة السويس، بأن 89 سفينة مرت هذا اليوم، لافتا إلى أن أكثر من 422 سفينة مروا من قناة السويس بعد أزمة “إيفر جيفين” كانوا عالقين خلال 6 أيام، ومروا خلال 4 أيام ونصف فقط.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس في تطور مستمر وتقوم بزيادة العمق، لافتا إلى أن قناة السويس لديها خبرات تسويقية لعبور أى أزمة تحدث في العالم.



