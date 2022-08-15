تعرف على أهم مميزات وظائف أرامكو السعودية

قالت شركة أرامكو السعودية، إنها وفرت برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لسنة 2022 ميلاديا للطلاب من حملة شهادة الثانوية ويتم برنامج التدريب للطلاب على أعلى مستوى.

ويتم إلتحاق المتدربين بالوظائف المناسبة لهم وتصل مدة التدريب داخل أكاديمية أرامكو السعودية للتدريب إلى سنتين ويتم التقديم على برنامج التدريب من خلال الرابط الخاص بشركة أرامكو السعودية على أن يبدأ التقديم بداية من يوم الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1443 هجريا على أن ينتهي في يوم الأثنين الموافق السادس والعشرون من شهر ذي الحجة لسنة 1443 هجريا والتدريب متاح للرجال والنساء ويتم التخصيص في علوم شرعية والعلوم الطبيعية والمجال الصناعي والمجال التجاري.

شروط التسجيل في برنامج التدرج من شركة أرامكو

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية تخصص علوم طبيعية أو علوم شرعية أو ثانوي تجاري أو ثانوي صناعي.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل في الثانوية على معدل درجات لا يقل عن 75% فأعلى.

يجب أن يجتاز المتقدم إختبارات القدرات بمعدل درجات لا يقل عن 72% فأعلى.

يجب أن لا يزيد سن المتقدم عن 24 عام.

يشترط أن تكون سنة التخرج من المرحلة الثانوية بين سنة 1440 هجريا إلى سنة 1443 هجريا.

يشترط أن يرفق المتقدم سجل المخالفات المرورية عن العامين الماضيين ويجب أن يكون صادرا من الإدارة العامة للمرور السعودي.

أهم المميزات الذي سيحصل عليها المتقدم أثناء الدراسة كمتدرج

يحصل المتقدم على راتب شهري مجزي.

توفر شركة أرامكو السكن حسب خطة الشركة.

تقدم شركة أرامكو السعودية مواصلات مجانية على حافلات شركة أرامكو السعودية.

تقدم شركة أرامكو السعودية رعاية طبية مجانية للمتقدمين.

يستخدم المتقدمين المرافق الترفيهية لشركة أرامكو السعودية.

يستخدم المتقدمين خدمات الطيران التابعة لشركة أرامكو داخل المملكة العربية السعودية.

يحصل المتقدمين على أجازة طوال شهر رمضان المبارك وطوال أيام العيد والأجازات الرسمية السنوية والأجازات الخاصة بمركز التدريب.

يتم إعطاء المتقدمين دروس تقوية لتوفير الدعم الإضافي لهم عند الحاجة.

الإستفادة من التخفيضات التي تقدمها شركة أرامكو السعودية على منتجاتها وخدماتها.