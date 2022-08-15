كيفية تسكين الطلاب في منصة مدرستي

قام العديد من الطلاب وأولياء الأمور، بالبحث عن خطوات تسكين الطلاب في منصة مدرستي وتجهيز الفصول وإضافة طالب أو معلم إلى المنصة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق منصة مدرستي وهي نصة تعليم إلكترونية تسمح بمواصلة التعلم والاستمرار في دراسة المقررات الدراسية لكافة المراحل الدراسية وتقوم الوزارة بإضافة كافة الخدمات التي يحتاج لها الطلاب وطاقم هيئة التدريس مثل تسكين الطلاب والعمل على تجهيز الفصول وإعداد المنصة يكون عن طريق مدير المدرسة أو القائد، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات تسكين الطلاب في منصة مدرستي وإضافة معلم أو طالب.

كيفية تسكين الطلاب في الفصول منصة مدرستي

يتم تسكين الطلاب في منصة مدرستي من خلال تسجيل الدخول بحساب مدير المدرسة بالمنصة عن طريق القيام بالخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي من خلال الرابط التالي: https://schools.madrasati.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار إدارة الفصول لمنصة مدرستي.

اختيار إدارة بيانات الطلاب من خيارات الفصل الدراسي المناسب.

اختيار إضافة طالب وتحديد جميع الطلاب المراد إضافتهم للفصل.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على إضافة.

خطوات إضافة معلم أو طالب في منصة مدرستي

يمكن إضافة معلم أو طالب في منصة مدرستي من خلال مدير المدرسة واتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي من هنا.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي واختيار إدارة المعلمين.

الضغط على تسجيل المعلمين وإدخال بيانات المراد تسجيلها.

في حالة تسجيل طالب يجب الضغط على إدارة الطلاب.

تعبئة نموذج بشكل صحيح ثم الضغط على إرفاق الملف مع النموذج السابق.

يجب كتابة كلمة المرور الافتراضية والبريد الإلكتروني.

في النهاية يجب الضغط على حفظ لإضافة المعلم أو الطالب.