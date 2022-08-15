بالخطوات.. كيفية تحديث حساب المواطن برقم الهوية (الربط الرسمي)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعادة فتح تسجيل حساب المواطن وتخصيص مبلغ 10.4 مليون ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وحساب منفصل لمعالجة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطنين في النفقات اليومية.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، كيفية تحديث حساب المواطن برقم الهوية، بجانب الرابط الرسمي المفترض القيام التسجيل من خلاله.

خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1444

1- الدخول علي رابط حساب المواطن لتحديث البيانات المطلوبة

2- أضغط علي التفاصيل ثم كلمة تحديث البيانات.

3- يمكن الضغط علي التالي للدخول علي صفحة تحديث البيانات لملئ البيانات مثل (الاسم، رقم الهوية، العنوان، الدخل الشهري، بيانات الحساب البنكي).

4- اضغط علي التعهد بصحة البيانات المكتوبة ثم اضغط علي تحديث البيانات.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 هـ

1- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

2- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

3- الإقامة الدائمة للمواطن في المملكة العربية السعودية لمدة 90 يومًا المتبقية من العام الحالي

4- لا يشترط أن يكون المواطن مقيدًا في مكاتب حكومة المملكة العربية السعودية.

5- يجب أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المنخفض.

6- لا يمتلك مقدم الطلب أية أشياء ثمينة أو غير منقولة مسجلة باسمه.



حساب المواطن 1444..المستندات المطلوبة

1- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

2- الحساب المصرفي لمقدم الطلب.

3- توثيق الدخل الشهري لصاحب المطالبة.

4- بطاقة عائلية.

5- ملف الحالة الاجتماعية

حساب المواطن



كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1444هـ

1- الدخول على موقع حساب المواطن

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- استكمال البيانات من العنوان والحساب المصرفي وصاحب الرسوم والدخل والعقارات.

9- اضغط ارسال الطلب.

ما هو حساب المواطن؟

وبرنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الماضي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وفي عام 2020 تم زيادة أسعار المياه، لذا تم إنشائه من أجل تخفيف العبئ المادي على المواطنين من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض.