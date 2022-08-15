رقم التواصل مع حساب المواطن وشروط الحصول على الدعم

رقم التواصل مع حساب المواطن، يبحث عنه العديد من المواطنين السعوديين لمعرفة الأسماء المستفيدة من رقم حساب المواطن 1444، حتى يتم الاستعداد والتوجه لأماكن الصرف لأخذ المستحق من الدعم.

وتستعرض بوابة الفجر الالكترونية في السطور التالية رقم التواصل مع حساب المواطن وشروط الحصول على الدعم

رقم التواصل مع حساب المواطن

بناء على ما أصدرته الصحف السعودية المختصة بتقديم الخدمات المواطنين في المملكة، من لمقرر أن صرف حسب المواطن يكون شهريا ويوم 10 من كل شهر، ويمكن للأشخاص للذين يريدون الاستعلام عن حساب المواطن الاتصال بهذا الرقم 19912، وهو رقما خصصته المؤسسة ليسهل على المواطنين معرفة الأسماء المستفيدة وموعد الاستعلام عن حساب المواطن بطريقة سهلة لطالما لم يكن معه جهاز يمكنه الاتصال بالإنترنت.

رابط الحصول على دعم حساب المواطن

هناك عدة طرق يمكن المستفيدين من حساب المواطن اتباعها لسهولة الاستعلام عن مستحقاتهم المالية، في حالة اتباعهم الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي برنامج دعم المواطن (((هنا)))

2- إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.

3- كتابة الرقم الخاص بالتحقق البشري.

4- الضغط على زر الاستعلام.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

لايحق لأي مواطن في المملكة العربية السعودية أن يحصل على دعم حساب المواطن إلا وقد تستوفي الشروط التي حددتها مؤسسة التنمية والعمل المجتمعي، ومن أهم تلك الشروط:

1- أن يكون المستفيد من محدودي الدخل.

2- أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية السعودية، ويكون مقيم داخل أراضى المملكة.

3- أن يكون لدى الشخص المتقدم بطاقة التنقل.

4- ألا يكون مستفيد من أي برنامج دعم حكومي آخر.

تعريف حساب المواطن

برنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الماضي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وفي عام 2020 تم زيادة أسعار المياه، لذا تم إنشائه من أجل تخفيف العبئ المادي على المواطنين من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض.

ويحرص موقعنا "الفجر" على تقديم كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج حساب المواطن الخاص بالمملكة العربية السعودية؛ لتقديم الشكاوي والإعتراضات بعد إعلان فتح الباب أمام المواطنين السعوديين على قيمة الاستحقاقات ضمن الدفعة الجديدة، حيث يتم التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال عددًا من القنوات الرسمية المتاحة لديه والمُعلن عنها من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".