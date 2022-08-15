لو مستفيد في حساب المواطن ولم تحصل على الدعم.. تعرف على سبب إيقافه هذا الشهر

هناك العديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن لم يحصلوا على الدعم في شهر 8 الحالي، ويرجع هذا لعدة أسباب قام بتوضيحها حساب المواطن، البرنامج السعودي، وعن أسباب إيفاق دعم حساب المواطن بعد أن تم صرف الدعم الخاص بالدفعة 57 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن نذكرها لكم في التقرير التالي:

سبب إيفاق دعم حساب المواطن عن بعض المستفيد هذا الشهر

أوضح برنامج حساب المواطن، أهم أسباب إيفاق دعم حساب المواطن عن بعض المستفيد، وقد رصد البرنامج لعدد من المستفيدين تحصلوا على الدعم دون وجه حق بسبب إخفائهم معلومات جوهرية وعدم إفصاحهم عن دخلهم مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل.

وتبين بعد مراجعة بياناتهم عبر حساب المواطن، تأكد البرنمج من عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، وأن عددا من المستفيدين يملكون عقارات ولها عوائد مالية وعقود موثقة في منصة إيجار ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل.

أسباب إيفاق دعم حساب المواطن عن بعض المستفيدين

1- عدم تصحيح المواطنين للبيانات.

2- عدم تقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحدد مسبقة ب 90 يومًا.

3- ظهور حالة الدفعات صفر أو غير مؤهل.

4- ثم حالات التحايل أو الإخفاء للمعلومات.

5- إدراج معلومات مضللة غير صحيحة لإخفاء الدخل.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن هنا

- كتابة المعلومات المطلوبة من الاسم وكلمة السر ورمز التحقق.

- تسجيل رقم الهوية.

- الضغط على دراسة الأهلية.

- تظهر المعلومات المتعلقة بالمستفيد.

ومن المتوقع أن تودع الحكومة السعودية كافة المنح المقدمة عبر برنامج حساب المواطن في يوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل 2022.

وبرنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الماضي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وفي عام 2020 تم زيادة أسعار المياه، لذا تم إنشائه من أجل تخفيف العبئ المادي على المواطنين من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض.