ننشر لكم في السطور التالية رابط نظام جدارة لمعرفة أسماء المرشحين للعمل في الوظائف التعليمية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال نظام جدارة الإلكتروني، عن أسماء المرشحين مبدئيًا للالتحاق بالوظائف التعليمية، من خلال منصة مسار.

ومن جهتها أكدت وزرة التربية والتعليم السعودية، أن المرشحين مبدئيًا للالتحاق للعمل في عدد من الوظائف التعليمية يصل عددهم إلى 11547 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1444/2022، جاء ذلك لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

رابط لمعرفة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444/2022

وجاء الإعلان عن النتائج من خلال الاطلاع على نتائج الترشيح عبر الدخول إلى حساب المتقدم في نظام جدارة بمنصة مسار، عن طريق هذا الرابط هنا

ويجب عليك القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب للتعرف على نتيجة الترشيح المبدئي من رابط موقع جدارة الإلكتروني على منصة مسار المرفق أعلاه.

ووزارة التعليم السعودية تؤكد أن هذا الإعلان يأتي تمهيدًا لاختيار المرشحين نهائيًا بعد عملية الاستيفاء واجتياز اشتراطات شغل الوظائف، ومنها:

1- المقابلة الشخصية.

2-الفحص الطبي المعتمد لدى الإدارات التعليمية في مقر الوظائف.

اليوم إعلان الموظفين بمكان المقابلة الشخصية

ويتم ذلك بداية من اليوم 14 إلى 16 محرم 1444 و25 لـ 27 أغسطس الجاري 2022، إعلام الموظفين بموعد ومكان المقابلة الشخصية من خلال إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول.

بعد إعلان النتيجة ومعرفة الموظفين أماكنهم تتي خطوة استكمال الأوراق من المرشح وفق الإجراءات المعتمدة لوزارة التربية والتعليم، وبعد إتمام كافة الإجراءات يتم الإبلاغ بإشعار الترشيح النهائي لإنهاء إجراءات شغل الوظيفة التي تم القبول بها.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن فتح باب التقديم للالتحاق بعدد من الوظائف التعليمية الشاغرة للعام الدراسي 1444/2022، تعتمد على نظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة «معلم ممارس».

كما أعلنت في عدد من التخصصات وهي الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء والأحياء.

وتم فتح التقديم للالتحاق بهذه الوظائف منذ يوم الأحد الموافق 31 يوليو، في تمام الساعة 9 صباحًا، وانتهى التقديم حتى يوم الأحد 7 أغسطس، الساعة 12 صباحًا عبر نظام جدارة الإلكتروني.