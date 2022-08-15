الإحصاء: 7،2% معدل البطالة خلال الربع الثانى لعام 2022



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل - يونية) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7،2٪ من إجمالي قـــوة العمـــل وهو نفس المعدل فى الربع السابق من عام 2022.



أولًا: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 29،985 مليون فرد مقابل 29،895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13،191 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16،794 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24،850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5،134 مليون فرد.



ويرجع سبب ذلك الإرتفاع إلى إرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وإرتفاع المتعطلين بمقدار (6) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (90) ألف فرد.

ثانيا: المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2،151 مليون متعطل بنسبة 7،2٪ من إجمالي قوة العمل (1،250مليون ذكور،901 ألف إناث) مقــابـل 2،145مليون متعطل فى الربع الأول 2022 أرتفاع قـدره (6) ألف متعطل بنسـبة0.3٪، وبأرتفاع قــدره 36 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1،7٪.



المتعطلون طبقًا للنوع:

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 61،3 ٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 7،1٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 8،4٪ للذكور، 5،5 ٪ للإناث) مقابل 8،2٪ فى الربع السابق ( الذكور 10،6%و الإناث 4،9٪).

• 27،6٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 26،7 ٪ للذكور، 28،9 ٪ للإناث) مقابل 28،2٪ فى الربع السابق( الذكور27،8٪ و الإناث 28،6٪).

• 26،6٪لإجمالي الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 25،7٪ للذكور، 27،8 ٪ للإناث) مقابل 26،6٪ فى الربع السابق ( الذكور 24،7٪ والإناث 29،0٪).

• 38،6٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 39،2٪ للذكور، 37،8 ٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 37،2٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 36،8 ٪ للذكور، 37،6 ٪ للإناث).

المتعطلون طبقًا لمحل الإقامه ( للحضر والريف):

• بلغ معدل البطالة في الحضر 10،6٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10،5٪ فـــي الربــع الأول من عام 2022 مقابل 11،2٪ في الربع المماثل من العام السابق.



• معدل البطالة في الريف يصل إلى 4،5٪ من إجمالي قوة العمل فى الريف، فى كل من الربع الحالى والربع الأول من عام2022 مقابل 4،1 ٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.





نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 82،2٪ في الربع الحالي وكانت النسبة في الربع السابق 83،0 % من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي:



• 38،1٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37،6٪ بالربع السابق و37،8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• 44،1٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 45،4٪ بالـربع السابق و43،9٪ من الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا: المشتــــــغلون:

بلغ عـدد المشتغلين 27،834 مليون فرد بينما كان 27،750 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0،3٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11،792 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16،042 مليون مشتغل.



المشتغلون طبقًا للحالة العملية

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي20،475 مليون مشتغل ( 17،520 مليون ذكور، 2،955 مليون إناث) بنسبة 73،6٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 72،4٪ في الربع السابق،مقابل 72،7٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



• بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 882 ألف مشتغل ( 829 ألف مشتغل من الذكور، 53 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3،2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3،2٪ في الربع السابق مقابل 3،9 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5،097 مليون مشتغل ( 4،672 مليون مشتغل من الذكور، 425 ألف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 18،3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19،6٪ في الربع السابق مقابل 18،2٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) دون أجر 1،380 مليون مشتغل (579 ألف مشتغل من الذكور، 801 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 5،0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4،8٪ في الربع السابق مقابل 5،2 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



رابعًا: المساهمة فى النشاط الاقتصادي

• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42،6 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 42،8 ٪ خلال الربع الأول من عام2022 مقابل 41،9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69،0٪ مقابل 69،3٪ فى الربع السابق مقابل 67،7٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 15،0٪ بينما كان 15.2% في الربع السابق مقابل 14،5 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق)

• بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42،4٪، فى الريف 42،8٪) بينما كان ( في الحضر 42،7٪، في الريف 42،8٪) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42،2 ٪، في الريف 41،7 ٪) في الربع المماثل من العام السابق.

• سجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 58،7٪.





أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليهاأكبر عدد من المشتغلين:

• نشاط الزراعة وأستغلال الغابات ( 259 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط النقل والتخزين (148 ) ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط الصناعات التحويلية (70 ) ألف مشتغل عن الربع السابق.



1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5،493 مليون مشتغـــل ( 4،696 مليون من الذكور، 797ألف من الإناث) بنسبة 19،7٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.



2. بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4،194 مليون مشتغل (3،551 مليون من الذكور، 643 الف من الإناث ) بنسبة 15،1٪ من اجمالي المشتغلين.

3. كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط التشييد والبناء 3،673 مليون مشتغل ( 3،634 مليون من الذكور،39 ألف من الإناث) بنسبة 13،2٪ من إجمالي المشتغلين.

4. بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3،498مليون مشتغل (3،248مليون من الذكور ،250 ألف من الإناث ) بنسبة 12،6٪ من اجمالي المشتغلين.

5. بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2،584 مليون مشتغل (2،542 مليون من الذكور،42 الف من الإناث) بنسبة 9،3٪ من إجمالي المشتغلين.

* معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل ( 15 سنة فأكثر )/ السكان ( 15 سنة فأكثر ) X 100