أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 15-8-2022 في مصر



وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18200 جنيه 18400 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

رفع أسعار الحديد

ورغم تثبيت سعر الحديد خلال أغسطس، قامت إحدى الشركات برفع أسعار الحديد الأحد 7 أغسطس في الأسواق حيث تفاجئ السوق برفع بقيمة طن الحديد 400 جنيه في الطن.



وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا بعد وصول سعر طن حديد بشاي إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، مقارنة مع أسعار الشركة نهاية شهر يوليو الماضي 17500 جنيه لحديد بشاي.

أسعار الحديد والأسمنت

فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية حول 1200 و1400 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم



سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 إلى 400 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع

أسعار الأسمنت





أسمنت المسلح 1345 جنيها للطن بعد 1355 جنيها.

أسمنت النصر 1325 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1305 جنيهات للطن

اسمنت وادى النيل 1320 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1355 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1305 جنيهات للطن

أسمنت سيناء 1300 جنيه للطن

أسمنت حلوان 1370 جنيها للطن

أسمنت السويدى 1390 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1290 جنيها للطن

مصانع الاسمنت تضخ استثمارات جديدة



قال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأسمنت تحتاج إلى ضخ استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات؛ للتوافق مع الاشتراطات البيئية قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم، بالرغم من أنها لم تتعافي أرباحها بعد، بسبب استمرار ارتفاع فائض المعروض عن الطلب ما دفع جهاز حماية المنافسة لمد قرار خفض طاقات الإنتاج.

وتتجه الأنظار العالمية إلى مصر في شهر نوفمبر القادم لانعقاد قمة المناخ، وسط تحديات تواجه الدول العالم للتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إذا باتت تشكل قضايا المناخ والتلوث البيئي تهديد للعديد من الدول، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وظهور تغيرات مناخية غير مسبوقة.

وتعد صناعة الأسمنت من أكثر الصناعات المسببة لتلوث البيئة، بما تصدره من مخلفات سامة تراب الأسمنت الناتجة عن عمليات طحن وحرق المادة الخام، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة انبعاثاته من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعد أكثر الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة.

خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت:



وجدد جهاز حماية المنافسة قراره الصادر يوليو 2021، والخاص بخفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسب وصلت إلى أكثر من 10.96%، لمدة عام جديد بداية من يوليو 2022 وخفض نسبة الأنخفاض إلى 8%.

وكان الجهاز استند إلى اصدار قرار خفض الطاقات الإنتاجية، بناء على طلب تقدم به 23 شركة تعمل في صناعة الأسمنت وقتها، حيث تبين بعد الفحص سوق الاسمنت أنه يعد حل مؤقت لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، لما سببته ارتفاع الطاقات الإنتاجية إلى تراجع الأسعار دون مستوى التكلفة، ما كبد المصانع خسائر فادحة.