أسعار الذهب تنهار محليا مع تراجعه عالميا

انهارت اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022؛ مع هبوط قوي في اسعار الذهب العالمية لصعود قوة الدولار بعد توقعات برفع الفيدرالي اسعار الفائدة مرة اخري.



وقال نادي نجيب ان سعر الذهب في مصر خسر خلال بداية التعاملات اليوم نحو 15 جنيه في الجرام، متاثر بتراجع سعر الاوقية عالميا، مشيرا إلى ان هبوط سعر عالميا كان له انعكاس مباشر على تراجع اسعاره محليا لاستقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجينة.



اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022:



وجاءت اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس بعد خسارتها 15 جنيه للجرام كالاتي:

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022:

وصل سعر جرام عيار الذهب 21 في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022 إلى 1050 جنيه.

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022 :

وصل سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 إلى 1140 جنيه.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022:

وصل سعر جرام الذهب في مصر عيار 22 اليوم الاثنين 15 اغسطس إلى 1000 جنيه.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022:

وصل سعر جرام الذهب في مصر عيار 18 اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022 إلى 900 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022

وصل سعر جرام الذهب في مصر عيار 14 اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022 إلى 700 جنيه.

سعر الذهب في مصر عيار 12 في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022:

وصل سعر جرام الذهب في مصر عيار 12 اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022 إلى 600 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022:

وصل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022 إلى 450 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022: وصل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم لالاثنين 15 اغسطس 2022 إلى 8400 جنية.

اسعار الذهب عالميا تتهاوي أمام قوة الدولار



تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انتعاش الدولار، وسط توقعات لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة رفعا حادا مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1807.30 دولار.

ومحا الدولار خسائره السابقة ليصعد 0.2 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في نهاية المطاف".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 20.57 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 950.37 دولار في حين استقر البلاديوم عند 2222.23 دولار.

