تراجع سعر اليورو اليوم الاثنين 15-8-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 19.45 جنيه للشراء، و19.67 للبيع، مقابل سعره أمس 19.55 جنيه للشراء، و19.78 للبيع.



وفى بنك الإسكندرية سجل 19.45جنيه للشراء، و19.69 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.55جنيه للشراء، و19.81 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.59 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.59 جنيه للشراء.



19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.45 جنيه للشراء.



19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.47 جنيه للشراء.



19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.45 جنيه للشراء.



19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.53 جنيه للشراء.



19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.47 جنيه للشراء.



19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.59 جنيه للشراء.



19.69 جنيه للبيع.



اسعار الدولار اليوم

ورفع البنك الاهلي ومصر اسعار الدولار ايضا إلى مستويات١٩.١ جنيه للشراء و١٩.١٦ جنيه للبيع، كما زاد في البنك التجاري الدولي إلى ١٩.١٢ جنيه للشراء ١٩.١٨ جنيه للبيع، وارتفع في بنك قطر الوطني إلى ١٩.١١ جنيه للشراء و١٩.١٨ جنيه للبيع.، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.08 - 19.13" جنيه للشراء، و"19.16 - 19.18" جنيه للبيع، وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.08 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.18 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.13 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.



ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.10 للشراء، 19.39 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم:

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" فسجل نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك الامارات دبي الوطني: 23.15 جنيه للشراء و23.19 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك مصر23.12 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك الاهلي 23.12 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك التجاري الدولي 23.14 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع

سجل الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس 23.0 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع.