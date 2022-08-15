أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022

استقرت أسعار العملات الرقمية بعد تراجعها أول أمس مع التزام المستثمرين الحذر خوفا من مزيد من عمليات رفع الفائدة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء الماضي، عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% خلال يوليو، من 9.1% المسجلة في يونيو، والتي تمثل أعلى مستوياتها في أربعة عقود.

ويأمل المستثمرون في أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات أقل حدة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مع انخفاض مستويات التضخم.

وتراجعت رسملة سوق الكريبتو لتصل إلى مستويات 1.15 تريليون دولار خلال تعاملات الجمعة لتفقد نحو 1.46% مقارنة بتعاملات أمس.

سعر بيتكوين اليوم



تراجعت بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، عن مكاسبها التي سجلتها خلال تعاملات أمس حيث اقتربت حينها من مستوى الـ25 ألف دولار.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة 12 أغسطس/ آب 2022 هبطت بيتكوين بنحو 2.58% لتصل إلى 23.911 ألف دولار، كما انخفضت قيمتها السوقية إلى مستويات قرب الـ 458 مليار دولار.

ورغم هذا التراجع إلا أن بيتكوين ما تزال مسجله ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الحالي بنحو 2.75% وبنسبة 47% منذ بداية العام، ولا تزال تفقد ما يقرب من 45 ألف دولار منذ الوصول لذروتها التاريخية قرب الـ 70 ألف دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم



انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.11% مسجلًا 1889.28 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 2.86% ليبلغ 323.19 دولار.

نزل سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.16% ليسجل 0.3778 دولار.

خسر سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 2.66% إلى 0.5293 دولار.

وهوي سعر بولكادوت Polkadot بنحو 3.23% ليصل إلى 9.19 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 1.55% ليصل إلى مستويات 0.070681 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.

كما هبطت عملة "تورنادو كاش" أو تورن (TORN) بنسبة وصلت إلى 24% بعد القبض على أحد مطوّري بروتوكول مزج معاملات العملة المشفَّرة.

يواصل هذا الهبوط موجة التدهور التي بدأت في أوائل الأسبوع الجاري بعد أن قررت وزارة الخزانة الأميركية منع مواطني الولايات المتحدة من استخدام بروتوكول "إيثريوم".

يعتبر هذا الموقع واحدًا من أكثر المنصات شيوعًا بالنسبة لمن يرغبون في التعتيم على معاملات العملات المشفَّرة وإخفائها. وقد استخدمته مجموعة اختراق من كوريا الشمالية على علاقة بالهجوم الذي كانت تكلفته 625 مليون دولار على مشروع منصة ألعاب "أكسي إنفينيتي" القائمة على شبكة الـ "بلوكتشين" في مارس الماضي، علاوة على تسهيل مجموعة متنوعة من الجرائم السيبرانية، وفق تصريحات وزارة الخزانة الأميركية.



تيسلا تبيع عملاتها المشفرة



باعت شركة تيسلا، التي خلقت بلبلة العام الماضي عندما كشفت النقاب عن استثمار كبير في عملة "البتكوين"، معظم ما تملكه من العملة الرقمية المشفرة.

وتخلصت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية من 75 في المائة مما تملكه من العملة الرقمية البتكوين، والتي بلغت قيمتها نحو 2 مليار دولار في نهاية 2021.

وتأتي خطوتها هذه مع هبوط في قيمة العملة الرقمية، حيث تراجعت بأكثر من 50 في المائة هذا العام.

وقالت شركة تيسلا إنها اشترت عملات تقليدية بمبلغ الـ 936 مليون دولار الذي جنته من مبيعات البتكوين.

وكان رئيس إدارة شركة تيسلا إيلون ماسك من بين أبرز المناصرين للعملة الرقمية المشفرة، حيث كانت تؤدي تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي عادة إلى نشاط كبير في تداول العملة.

وأدى استثمار تيسلا في البتكوين، الذي كشف النقاب عنه في 2021، إلى زيادة في الطلب على العملة. وارتفع سعر العملة الرقمية المشهورة بتقلباتها العام الماضي ليصل إلى قرابة 70 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن ينهار.

والآن يتم تداول عملة البتكوين بسعر يقل عن 25،000 دولار.

وكانت شركة تيسلا قد توقفت العام الماضي عن قبول البتكوين في دفع أثمان سياراتها، مستشهدة بالمخاوف حول التأثير المناخي لعمليات التعدين الخاصة بالبتكوين المستهلكة للطاقة بكثافة.

وقال ماسك، حينها، على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشركة لن تبيع عملات البتكوين التي تملكها.

وكشفت تيسلا عن مبيعات الأصول التي تملكها من العملة الرقمية في إطار تحديثها الربع سنوي المنتظم. وقالت إن البتكوين كانت أحد العوامل التي أثرت سلبًا على أرباح الشركة.

ومع ذلك، فإن الشركة كشفت عن أرباح أعلى من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/ حزيران حيث أن الارتفاع في سعر سياراتها الأكثر مبيعًا ساعد في تعويض التحديات التي واجهتها، ومن بينها عمليات الإغلاق في الصين بسبب كوفيد- 19.



