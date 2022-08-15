شيتوس يكشف شروط ضم لاعبين جدد للمنتخب الأوليمبي

شيتوس
شيتوس

حدد وائل رياض، المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي، بقيادة روجيرو ميكالي، شروط ضم لاعبين جدد لمنتخب الفراعنة الصغار.

تعليق وائل رياض على انضمامه للجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي

وأوضح شيتوس في تصريحات تليفزيونية "سعيد بالطبع لكوني سأعمل مع ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، فمدرسته مُختلفة، عملت مع المدرب الوطني والآن سأعمل مع المدرب الأجنبي".

وتابع: "المدرسة البرازيلية بالنسبة لي مدرسة جديدة، أي حاجة هتطلب مني هعملها بشكل كويس إن شاء الله دعما للمنتخب".

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شيتوس يطالب برحيل أفشة عن الأهلي

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حوار - ميكالي يكشف عن طموحاته مع منتخب مصر الأولمبي

وأضاف: "متفائل جدا بمنتخب مصر الأولمبي، نمتلك لاعبين مميزين".

وواصل: "لازم نكلم اللاعيبة ونقولهم إن اللي عايز يبقى في المنتخب الأولمبي، لازم تبقى رجله في الملعب وبيشارك باستمرار".

شيتوس يوضح شروط ضم لاعبين جدد لمنتخب مصر الأولمبي

واستكمل: "اللاعبون المحترفون مهمون للغاية، والأولمبياد خارج الأجندة الدولية والأندية لا تترك لاعبيها، وبخبرتي في تلك المرحلة، سيكون الأمر صعبا في استقدام اللاعبين المُحترفين".

وأتم "بالطبع سأوصي أو سأطلب من ميكالي بضرورة إبلاغ اللاعبين، بفكرة أن اللاعب الذي يريد الانضمام للمنتخب الأولمبي لا بد أن يشارك مع فريقه باستمرار".

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