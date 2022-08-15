أسعار النفط اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 97.25 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.23 دولار للبرميل.



وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 3.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 3.7%،حيث تلقت أسعار النفط دعمًا من..



1- رفع وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في عام 2022، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى تحول بعض المستهلكين إلى النفط.



2- تعليق أوكرانيا بشكل مؤقت لتدفقات النفط الخام الروسية التي تمر عبر خط أنابيب Druzhba إلى بعض دول وسط أوروبا، بسبب العقوبات على رسوم النقل.



3-انخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ أكتوبر 2021، تزامنًا مع ارتفاع الطلب المحلي خلال ذروة موسم القيادة الصيفي.



4- انتعاش الآمال حيال ارتفاع الطلب على النفط على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.



5-توقف إنتاج ثلاث منصات نفطية في خليج المكسيك الأمريكي طاقتها الإنتاجية 410 ألف ب / ي، بسبب تسرب من خطي أنابيب متصلين بها في ولاية Louisiana.



6-تراجع مؤشر الدولار الأمريكي على خلفية بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع، مما جعل النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى.



وأعلن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمنظمة الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، أنه تم تخصيص منحة نقدية طارئة قدرها قيمتها 100 ألف دولار لمواد الإغاثة المنقذة للحياة في أعقاب الحريق في ماتانزاس بكوبا.



وأوضح منسق الإغاثة في الأمم المتحدة إنه سيتم تحويل المنحة من خلال مكاتب الأمم المتحدة في كوبا



وتكافح السلطات في البلاد بعد حريق في مستودع نفط [في ماتانزاس] أدى إلى نزوح 4744 شخصًا وإصابة أكثر من 130 شخصًا وقتل اثنين من رجال الإطفاء ؛ وذلك وفقًا لمكتب المنسق المقيم.