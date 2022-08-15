ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم وخاصة مشجعي الكرة الإنجليزية، موعد مباريات اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل إنطلاق منافسة اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثاني.



- جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:



1-مانشستر سيتي، 6نقاط

2-آرسنال، 6نقاط

3-برينتفورد، 4 نقاط

4-نيوكاسل يونايتد، 4نقاط

5-ليدز، 4نقاط

6-برايتون، 4نقاط

7-توتنهام، 4نقاط

8-تشيلسي، 4نقاط

9-أستون فيلا، 3نقاط

10-بورنموث، 3نقاط

11-فورست،3 نقاط

12-فولهام، 2نقاط

13-ليفربول، نقطة واحدة

14-وولفر هامبتون، نقطة واحدة

15-ليستر سيتي، نقطة واحدة

16-ساوثهامبتون، نقطة واحدة

17-إيفرتون، دون نقاط

18-كريستال بالاس، دون نقاط

19-وست هام، دون نقاط

20-مانشستر يونايتد، دون نقاط

