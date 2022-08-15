سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-8-2022

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الاثنين 15-8-2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5.08 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.07 جنيه للشراء.



5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.96 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

5.06 جنيه للشراء.



5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.10 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.



أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي اليوم



وفي إطار حرص ومتابعة "الفجر" على تقديم سعر الريال السعودي لحظة بلحظة، رصدت آخر تحركات العملة السعودية اليوم الأحد منحيث أعلى سعر للبيع والشراء





أعلى سعر للشراء

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 5.03 جنيها.



أقل سعر للبيع



سجل الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، أقل سعر للبيع في البنك الأهلي اليوناني عند مستوى 4.21 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



كما استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي عند 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وتكرر السعر لدى بنك مصر.

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB عند نحو 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وبقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وتتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول الدولار إلى مستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

سعر اليورو اليوم في مصر

وظل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 19.75 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

واستقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع.

كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند نحو 19.62 جنيه للشراء، و19.82 جنيه للبيع.

وظل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB، عند نحو 19.64 جنيه للشراء، وارتفع إلى 19.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر عند 23.36 جنيه للشراء، و23.46 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg"

كما استقر السعر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) مسجلا 23.11 جنيه للشراء، و23.40 جنيه للبيع.

