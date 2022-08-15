المغربي عادل تاعرابت يقترب من الانضمام للنصر السعودي

تصدر وسم عادل تاعرابت، اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب أنباء انتقاله لصفوف النصر السعودي.

عادل تاعرابت يقترب من النصر السعودي

واقترب المغربي عادل تاعرابت، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، من الانضمام لصفوف فريق النصر السعودي، خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك وفقا لما أعلنته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقالت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب المغربي عادل تاعرابت الذي أصبح غير مرغوب فيه في بنفيكا، سيواصل مسيرته الكروية مع فريق النصر السعودي، وذلك بطلب من المدرب رودي جارسيا، مثل لويس جوستافو وديفيد أوسبينا.

ويحمل المغربي عادل تاعرابت أيضًا الجنسية الفرنسية، وانضم إلى بنفيكا في 2015، قبل أن تتم إعارته إلى نادي جلوي الإيطالي في عام 2017.

ويتمتع عادل تاعرابت بمسيرة رائعة في أوروبا، حيث تألق في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا.

وتألق عادل تاعرابت مع كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، حيث لعب 109 مباراة، نجح في تسجيل 26 هدفا.

الأندية التي لعب لها المغربي عادل تاعرابت

- كوينز پارك رينجرز (2009–2010).

- توتنهام هوتسبير (1 يوليه 2007–2009).

- اي سي ميلان (2014–2014).

- بنفيكا (2015).

- لانس (2006–2007).

- فولهام (2013–2014).

- فريق المغرب لكرة قدم (2009).

- كوينز پارك رينجرز (2010–2015).

- نادي جنوا (2017–2018).

- توتنهام هوتسبير (2 يناير 2007–14 مايو 2007).