موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

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الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 2022 يبحث عنه ملايين مشجعي كرة القدم المصرية والعربية، حيث يشهد كأس مصر 2022 الدور الـ 16 قمة نارية بين الزمالك والإسماعيلي.

وفيما يلي تقدم بوابة الفجر الإلكتروني موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 2022، كذلك المباراة الناقلة لمباراة دور الـ 16 من كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 2022

وعن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 2022، يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والأسماعيلي اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت  القاهرة ضمن منافسات الدور الـ 16 من كأس مصر 2022.

كما حذر مدرب الزمالك  فيريرا لاعبيه بتوخى الحذر من مفاجأت كأس مصر 2022، وذلك لضمان الحفاظ على اللقب مشددًا على ضرورة التركيز لحسم المباراة مبكرًا.

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

ويتسلح الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، بالانتفاضة التي حققها الدراويش فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى في كأس مصر 2022

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم الاثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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