قبل تطبيق العقوبة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 من المصرية للاتصالات وطرق الدفع

فاتورة التليفون الأرضي مطلوبة على جوجل، حيث يعتبر اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس آخر موعد لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 قبل تطبيق أول عقوبة من شركة المصرية للاتصالات ضد العملاء الذين لم يسددو قيمة فاتورة التليفون المنزلي.

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم الخدمات أول بأول للقراء، سوف نستعرض معكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022، كذلك كافة وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي، سواء من خدمات الدفع السريع التي تتيحها الشركة أو من موقع المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

وقبل معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022، يجب أن تعلم أن اليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، هو آخر مهلة لدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة، وبعدها يحصل صاحب الفاتورة على مهلة شهر آخر لدفع الفاتورة بالإضافة إلى الغرامة، ثم تحويل الهاتف إلى استقبال فقط لمدة شهر واحد، بعدها إيقاف خط التليفونه الأرضي في 15 أكتوبر المقبل.

إليكم في هذه المقالة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 حتى تتجنب دفع الغرامة أو لتحويل خط الهاتف إلى استقبال، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الخطوات التالية:

ادخل على موقع المصرية للاتصالات هنــــا. اضغط على أيقونة الخدمات يمين الصفحة بالأعلى. ثم اختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي. سجل كود المحافظة التابع لها الخط وورقم الهاتف الأرضي والضغط على استعلام. سيظهر للمشترك كل الفواتير المتراكمة على فاتورة التليفون الأرضي سواء شهرية أو 3 أشهر أو نصف سنوية حسب نظام المشترك.

كافة وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2022

وبعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي، تتيح المصرية للاتصالات إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، بعدة طرق تشمل الدفع بالفيزا وبطاقات الائتمان، أو عبر شركات التحصيل، حيث يمكن ذلك بعد معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، قم بالضغط على دفع.

ثم اختيار طريقة الدفع وفي حالة كانت الفيزا أو بطاقة الائتمان قم بإدخال البيانات المطلوبة وتسجيلها، والضغط على الدفع، سيظهر لك في النهاية نجاح دفع الفاتورة.

كما تتيح المصرية للاتصالات دفع الفاتورة من خدمات الدفع السريع مثل فوري ومصاري أو فودافون كاش.