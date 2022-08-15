اليوم الوطني السعودي 2022.. ننشر الموعد وأبرز مظاهر الاحتفال

اليوم الوطني السعودي 2022 من أكثر العبارات بحثًا على جوجل السعودية، حيث يريد مواطنين الأشقاء بالمملكة معرفة موعد اليوم الوطني السعودي.

وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية موعد اليوم الوطني السعودي 2022 ميلاديًا و1444 هجريًا، كذلك أبرز مظاهر الاحفتال في هذا اليوم الجميل، حيث يعتبر اليوم الوطني السعودي تأسيس وتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، حيث كانت تسمى المملكة قبل ذلك بمملكة نجد والحجاز وملحقاتهما، وقد كانت تحكمها مجموعة من القبائل المتفرقة.

موعد اليوم الوطني السعودي 2022

وبعد أن وحده الملك عبد العزيز السعودية، أصبحت المملكة تحت حكم واحد، لذلك يحتفل أهالي السعودية بيوم التوحيد كل عام في تاريخ 23 سبتمبر، موعد اليوم الوطني السعودي 2022 تحتفل به المملكة في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وهو الموعد الرسمي للاحتفال من كل عام ويصادف اليوم الوطني السعودي بالتاريخ الهجري هذا العام يوم الجمعة 27 صفر 1444.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني رقم 72، حيث تم الاحتفال باليوم الوطني في السعودية لأول مرة في عام 1932، وذلك عندما أعلن الملك عبدالعزيز آل سعود، توحيد أراضي البلاد تحت اسم المملكة السعودية، وقد أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية في عام 2005، أنه احتفالابـ اليوم الوطني للبلاد، ستكون تلك المناسبة عطلة وطنية سنوية في جميع نواحي المملكة.

مظاهر احتفالات اليوم الوطني السعودي 2022

وعن مظاهر احتفالات اليوم الوطني السعودي 2022، تمكن الملك عبدالعزيز آل سعود من توحيد مملكة نجد والحجاز وملحقاتهما تحت سلطته، وأطلق عليها اسم المملكة العربية السعودية، وذلك نسبة إلى عائلته آل سعود، وقد تم ذلك في يوم الجمعة بتاريخ 23 سبتمبر الموافق 23 جمادى الأولى من عام 1351هـ، وسيكون موعد ذلك اليوم إجازة رسمية في جميع أنحاء المملكة، وجدير بالذكر أنه تحتفل المملكة باليوم الوطني بشكل سنوي منذ عام 2005، وتقام العديد من فعاليات الاحتفال في جميع أرجاء المملكة من ابرزها: