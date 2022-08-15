يبحث معظم الجماهير عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، عن موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم في كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وذلك لمتابعة ومشاهدة ديربي أولاد العم.

ويواجه نادي الزمالك نظيره الاسماعيلي، مساء اليوم الإثنين الموافق 16 أغسطس 2022، على استاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم في كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم في كأس مصر 2022

تقام مباراة الزمالك والاسماعيلي في تمام الساعة 8 مساءًا باستاد القاهرة الدولي، وطالب فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بتوخي الحذر من مفاجأت الكأس لضمان الحفاظ على اللقب مشددًا على ضرورة التركيز لحسم المباراة مبكرًا.

غيابات الزمالك اليوم أمام الاسماعيلي

يغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

الاسماعيلي يتسلح بانتفاضة الدوري لعبور موقعة الكأس

ويتسلح الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، بالانتفاضة التي حققها الدراويش فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم الاثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم في كأس مصر 2022

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - أشرف روقا - عبد الله جمعة - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ومن المتوقع أن يبدأ الاسماعيلي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد نصر - باهر المحمدي - عصام صبحي.

خط الوسط: محمود دونجا - عمر الوحش - أحمد مصطفى - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي - عبدالرحمن مجدي.