دنيا بطمة مطلوبة على جوجل بسبب هذا الفيديو

تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة تريندات جوجل اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس، وذلك بعدما نشرت فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وفي الفترة الأخيرة تردد خبر انفصال دنيا بطمة عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك، أصبح محط اهتمام الجمهور العربي، حيث اعتذر زوجها وأكد أنن هناك خلافات بينمهما، ولكن حرصت دنيا بطمة على تجاهل الأمر، وفيمما يلي تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لكم تفاصيل فيديو دنيا بطمة على انستجرام الذي أثار ضجة على مواقع السوشيال ميديا.

دنيا بطمة تنشر فيديو جديد

نشرت دنيا بطمة فيديو جديد مع متابعيها عبر حسابها على استجرام، حيث ظهر في الفيديو إطلالتها المميّزة على أنغام أغنية أصالة نصري الجديدة غلبان وبدت في غاية الحماسة وتضج جمالًا وأنوثة ببدلة مصمّمة من قماش المخمل الناعم باللون الأسود والمزيّن بالخيوط الذهبية من الجهة الأمامية وعلى الأكمام وعلى البنطال، ويشبه إلى حدّ كبير تصميم القفطان ولكن على شكل بدلة فخمة.

كذلك حرصت دنيا على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو من حفل زفاف تواجدت فيه بمدينة الدار البيضاء وتم استقبالها بزفة مميزة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع واعتبر أنه ردّ غير مباشر على زوجها.



كما أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع مقاطع دنيا بطمة واعتبر الكثير منهم أنها ردّت من خلال أغنية أصالة على اعتذار زوجها بطريقة غير مباشرة، لافتين إلى أنها تتجاهل الردّ المباشر على الترك عبر السوشيال ميديا وتفضّل تجاهل الأمر بطريقة ذكية.

وأُثير انفاصل دنيا بطمة هذه الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور الترك عبر خاصية الستوريز والذي كتب فيه: "من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان، فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي". وأضاف: "أقول لها لا يوجد بنت أن تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها. فأنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى".