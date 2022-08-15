أسعار الخضروات مساء اليوم الإثنين في أسواق الدقهلية

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الخضروات

تقدم "الفجر" أسعار السلع الغذائية بشكل يومي وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق، تلبية لرغبة متابعيها وتقديم أفضل الخدمات التي تهم كل مواطن.

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 15-8-2022 في أسواق محافظة قنا

أسعار الذهب مساء اليوم الاثنين 15-8-2022

أسعار الخضروات

حيث استقرت أسعار الخضروات مساء اليوم بأسواق محافظة الدقهلية وفقا للتعاملات اليومية.
الطماطم 4 جنيهات للكيلو

البطاطس 7 جنيهات

الخيار 8 جنيهات

البامية 15 جنيهات

الكرنب الأبيض 10 جنيهات

الكزبرة والشبت 2 جنيها

كاباتشا 8 و10 جنيهات

الجزر  8 جنيهات

الكوسة 12 جنيها

الفلفل الحار والبارد 8 جنيهات

كيلو البنجر 10 جنيها.

البصل الأحمر 5 جنيهات.

الباذنجان الأسود الرومي 3 جنيهات.

الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

الملوخية الحزمة 8 جنيهات.

الثوم الأبيض 10 جنيهات.

الليمون 15 جنيها.

الطماطم الشيرى 25 جنيها للكيلو.

البروكلي 20 جنيها للكيلو.

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