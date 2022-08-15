أسعار الخضروات مساء اليوم الإثنين في أسواق الدقهلية

تقدم "الفجر" أسعار السلع الغذائية بشكل يومي وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق، تلبية لرغبة متابعيها وتقديم أفضل الخدمات التي تهم كل مواطن.

أسعار الخضروات

حيث استقرت أسعار الخضروات مساء اليوم بأسواق محافظة الدقهلية وفقا للتعاملات اليومية.

الطماطم 4 جنيهات للكيلو

البطاطس 7 جنيهات

الخيار 8 جنيهات

البامية 15 جنيهات

الكرنب الأبيض 10 جنيهات

الكزبرة والشبت 2 جنيها

كاباتشا 8 و10 جنيهات

الجزر 8 جنيهات

الكوسة 12 جنيها

الفلفل الحار والبارد 8 جنيهات

كيلو البنجر 10 جنيها.

البصل الأحمر 5 جنيهات.

الباذنجان الأسود الرومي 3 جنيهات.

الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

الملوخية الحزمة 8 جنيهات.

الثوم الأبيض 10 جنيهات.

الليمون 15 جنيها.

الطماطم الشيرى 25 جنيها للكيلو.

البروكلي 20 جنيها للكيلو.