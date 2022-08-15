يرغب العديد من المتدربين في معرفة رابط الاستعلام عن نتائج معهد الإدارة العامة 1444 عبر بوابة المتدربين الإلكترونية، من خلال منصة trainees.ipa.edu.sa الإلكترونية.

وكشف معهد الإدارة العامة عن نتائج القبول في البرامج التدريبية التي ينفذها خلال الفصل الأول من العام التدريبي 1444 هـ، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال رابط المعهد الإلكتروني، والذي يقدم برامج تدريبية قصيرة، يمكن الاستفادة منها بالترشيح من قبل الجهات الحكومية للمتقدمين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط الاستعلام عن نتائج معهد الإدارة العامة 1444 عبر بوابة المتدربين الإلكترونية، وهي على النحو التالي:-

رابط الاستعلام عن نتائج معهد الإدارة العامة 1444

ويمكن الآن للمتدربين الحصول على نتائج معهد الإدارة العامة 1444 في البرامج التدريبية، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

- يقوم المترشح بالدخول مباشرة على بوابة المتدربين الإلكترونية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- يقوم بكتابة رقم السجل المدني وكلمة السر.

- ثم يقوم بالضغط على دخول.

- في حال تسجيل الدخول لأول مرة، لا بد من إنشاء حساب جديد عبر البوابة.

- يتم إنشاء حساب جديد باختيار تسجيل جديد.

- تظهر معنا صفحة بيانات.

- نقوم بملء الحقول، وهي (رقم السجل المدني - البريد الإلكتروني - تأكيد البريد الإلكتروني - رقم الجوال - تأكيد رقم الجوال.

شروط استخدام بوابة معهد الإدارة العامة 1444

لكي يتمكن المترشح من استخدام بوابة المتدربين الخاصة بمعهد الإدارة العامة 1444، لا بد من تحقق الآتي:

- أن يتم ترشيحه على أحد البرامج التدريبية من قبل جهة عمله.

- أن يتأكد من صحة رقم السجل المدني، وتاريخ الميلاد كما هو في بطاقة الهوية.

- القيام بتسجيل جديد، في حال استخدامه البوابة لأول مرة.

نبذة عن معهد الإدارة العامة 1444

تأسس معهد الإدارة العامة منذ أكثر من 60 عاما، ويحرص دائما وفق مستهدفات استراتيجية على دراسة المؤشرات التنموية المتاحة، مع استلهام أحدث النظريات والتجارب العالمية، بجانب مزج التحصيل العلمي بالتدريب العملي المتخصص؛ وذلك لتطوير ما يقدمه من برامج تدريبية لتلائم التخصصات المطلوبة حاليا في سوق العمل المحلي.