صندوق الاستثمارات السعودي وكاين إنترناشونال يستثمران 900 مليون دولار في مجموعة أمان

حصلت مجموعة أمان للضيافة والسياحة الفاخرة على تمويل استثماري بلغ مجموعه 900 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ وشركة كاين إنترناشيونال، وهي شركة استثمار خاصة ومتخصصة في القطاع العقاري.

ويهدف الاستثمار لدعم خطة التوسع لمجموعة أمان حول العالم لفنادقها وعقاراتها السكنية فائقة الفخامة، حيث تؤكد الصفقة على النمو الاستراتيجي لمجموعة أمان خلال الثماني السنوات الماضية وتقييم الشركة إلى ما يزيد على 3 مليارات دولار.

وسيُسهم الاستثمار في تعزيز محفظة الفنادق والمنتجعات الحالية للمجموعة، بالإضافة إلى دعم إتمام إنشاء مشاريع جديدة، فضلًا عن دعم الاستحواذ على وجهات إضافية وتطويرها.



وتشمل محفظة مجموعة أمان 34 فندقًا في 20 دولة، بالإضافة إلى تسعة مشاريع فندقية وسكنية أخرى قيد الإنشاء، إلى جانب نيتها في تطوير مشاريع إضافية في عدة دول، منها: المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأميركية واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية ووجهات مختلفة في أوروبا.

وقد رسخت مجموعة أمان مكانتها عالميًا في مجال الضيافة والعقارات فائقة الفخامة، بالإضافة إلى توسع أعمالها من خلال العديد من المشاريع الجديدة.

وقال فلاد دورونين، مالك مجموعة "أمان" ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي: "تتمثل رؤيتينا الاستراتيجية على المدى الطويل في مواصلة تنمية اسم أمان في الأسواق الرئيسية، من خلال العقارات السكنية، وإنشاء علامة تجارية فائقة الفخامة تعمل على تحسين نمط وجودة الحياة، حيث عملنا على هذه التوجه على مدى السنوات الثماني الماضية، مع مواصلة نمونا في المدن العالمية والوجهات المختلفة.

وأضاف أن الاستثمار الذي قدمه كلٌ من صندوق الاستثمارات العامة وشركة كاين إنترناشيونال، يعكس الثقة في مجموعة أمان، ويعزز تطورها، حيث سنعمل معًا على استمرار نمو المجموعة".

ومن جهته قال تركي النويصر، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة: "استثمار الصندوق في مجموعة أمان يعكس جاذبية قطاع الضيافة والسياحة من الناحية الاستثمارية داخليًا وخارجيًا. وهذا الاستثمار يتماشى مع سياسات الصندوق للاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل داخل المملكة وخارجها".

ومن جانبه، قال جوناثان غولدشتاين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاين إنترناشيونال: "نحن سعداء بالاستثمار في هذه العلامة التجارية، ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة المدى مع مجموعة أمان.

ومع استمرار التطور في قطاع الضيافة، نتوقع أن نرى رغبة متزايدة للزوار والمستثمرين على الاستفادة من تجارب نوعية تقدمها مجموعة أمان. ويمثل هذا الاستثمار فرصة فريدة لبناء محفظة متميزة من المواقع حول العالم".

يذكر أنه تم تأسيس أمان في عام 1988 وفق رؤية لبناء مجموعة من المنتجعات الخاصة التي تزخر بروح الضيافة فائقة الخامة. ونمت محفظة أمان لتشمل 34 فندقًا ومنتجعًا في 20 وجهة حول العالم، مع تسعة مشاريع أخرى قيد الإنشاء. وتقدم 12 مشروعًا سكنيًا متميزًا.