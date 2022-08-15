سعر اليورو أمام الجنيه فى ختام التعاملات اليوم الإثنين 15-8-2022

استفر سعر اليورو أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل لدى البنك المركزي المصري إلى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

كما ارتفع سعر اليورو، اليوم الاثنين، في البنك الأهلي إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء اليورو

سجل سعر اليورو، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 19.31 جنيها.

أقل سعر لبيع اليورو

سجل سعر اليورو، أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.41 جنيها.

وسجل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.50 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو في عدة بنوك



أسعار صرف اليورو اليوم في بنك الأماراتي دبي الوطني:

وسجل سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني:19.37 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك مصر:

وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو في بنك المصرف العربي الدولي:

وسجل سعر صرف المصر العربي الدولي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك الاهلي:

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الاهلي 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك التجاري الدولي:

وسجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس 19.32 جنسه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.