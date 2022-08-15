تبحث مجموعة كبيرة ومن طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفرق بين المعهد الفني الصحي (التمريض العسكري) والمعهد الفني الشرطي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الفرق بين المعهد الفني الصحي (التمريض العسكري) والمعهد الفني الشرطي، وكافة التفاصيل المتعلقة هذا الشأن، وهي على النحو التالي:-

الفرق بين المعهد الفني الصحي (التمريض العسكري) والمعهد الفني الشرطي

ولمعرفة كافة التفاصيل حول الفرق بين المعهد الفني الصحي (التمريض العسكري) والمعهد الفني الشرطي، تابع الخطوات التالية:-

المجموع

- المعهد الفني الصحي (ثانوية عامة علمي علوم أو ثانوية عامة أزهرية علمي بمجموع 60%، وإنجليزي 70%.

- المعهد الفني الشرطي (ثانوية عامة علمي علوم أو ثانوية أزهرية علمي بمجموع 60%، وإنجليزي 65%

سن المتقدم

- المعهد الفني الصحي من 17 سنة حتى 21 سنة.

- المعهد الفني الشرطي من 18 سنة حتى 25 سنة.

فلوس الملف

- المعهد الفني الصحي 208 جنيه.

- المعهد الفني الشرطي 100 جنيه.

الطول

- المعهد الفني الصحي للإناث 155.

- المعهد الفني الشرطي للإناث 160.

المصاريف

- المعهد الفني الصحي نحو 7000 جنيه.

- المعهد الفني الشرطي دون مصاريف.

مدة الدراسة

- المعهد الفني الصحي سنتين، بتخرج رقيب متطوع وطول مدة الدراسة مقيمة في المعهد وإجازات خميس وجمعة من كل أسبوع عدا أول 3 أشهر، والإقامة في المعهد دون نزولات، وفيهم زيارات.

- المعهد الفني الشرطي سنتين، وبتخرج معاون أمن ثالث وغير مقيمة في المعهد، وأول 3 أشهر فقط إقامة دون إجارات وفيهم زيارات، وبعد 3 أشهر التواجد يوميا بنظام كارت تردد، من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا، ويوم الجمعة إجازة.

الترقيات

- المعهد الفني الصحي بتتخرجي رقيب والترقية حتى رتبة ظابط.

- المعهد الفني الشرطي بتتخرجي معاون أمن ثالث والتربية حتى معاون ممتاز، ولن تلحقي لرتبة ظابط.

طبيعة عملك

- المعهد الفني الصحي، طبيعة عملك ممرضة في إحدى مستشفيات القوات المسلحة.

- المعهد الفني الشرطي، طبيعة عملك ممرضة في إحدى مستشفيات الشرطة.

ميعاد سحب الملفات

- المعهد الفني الصحي من 23 يوليو حتى 18 سبتمبر.

- المعهد الفني الشرطي من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

أماكن سحب الملفات

- المعهد الفني الصحي (المعهد الصحي بحوش عيسي - المعهد الصحي بأحمد جلال - المجمع الطبي بالإسكندرية - معهد الطب بالمعادي - المستشفى العسكري بالزقازيق - المستشفى العسكري بدمياط - المستشفى العسكري بسوهاج - المستشفى العسكري بـ6 أكتوبر).

- المعهد الفني الشرطي، مستشفيات الشرطة (مدينه نصر - طنطا - أسيوط - الإسكندرية).