الاوراق المطلوبة للتقديم على المدن الجامعية لطلاب جامعة القاهرة.. والرابط

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات، خلال وقتنا هذا، بشكل ملحوظ ولافت للنظر، عن الاوراق المطلوبة للتقديم على المدن الجامعية لطلاب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى معرفة رابط التقديم.

وأعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، بدءها في تلقي طلبات الالتحاق للسكن بالمدن الجامعية للعام الدراسي المقبل للطلاب القدامى، بداية من اليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

وكشفت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، في بيان رسمي لها، أن التقديم على المدن الجامعية مستمر حتى يوم 15 سبتمبر 2022، وبالنسبة للطلاب المستجدين سيكون بداية من يوم 20 أغسطس وينتهي في يوم 20 سبتمبر 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الاوراق المطلوبة للتقديم على مدن الجامعية في جامعة القاهرة، وهي على النحو التالي:-

الاوراق المطلوبة للتقديم على المدن الجامعية لطلاب جامعة القاهرة

- استمارة التقديم الإلكترونية.

- الملف الورقي الخاص بالمدن الذي قمت بتحميله بعد استيفاء أختامه.

- إيصال المرفقات من وصل كهرباء أو مياه أو تليفون.

- صورة البطاقة للطالب وولي الأمر.

- صورة شخصية رسمية.

- فيش وتشبيه.

- صورة بطاقة الضامن.

رابط التقديم على المدن الجامعية لطلاب جامعة القاهرة

- ويُتاح الآن التقديم على المدن الجامعية للطلاب القدامى والمستجدين، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- وعند التسجيل يمكن الحصول على الكود المطلوب من على كارنيه الإقامة للعام السابق أو من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا)، وبالنسبة لكلمة المرور هو رقم سري من اختيارك بحد أدنى 4 حروف أو أرقام ويسهل تذكره لتتمكن من فتح الاستمارة مرة أخرى وقتما تشاء.

- وعقب الحصول على الكود والدخول على الرابط، يمكنك تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن من الموقع السابق من الجانب الأيمن.

- وبعد ذلك قم بالضغط على (إرشادات التقدم والإقرارات).

- ثم اختر جامعة القاهرة واضغط عرض التعليمات.

- وبعدها يتم تحميل الملف الخاص بحالتك وطباعته ثم استيفاء أختامه من بلدك.

- رفع الملف إلكترونيا إلى موقع مراجعة الملفات بعد تحويلهم إلى صيغة pdf

إرشادات من إدارة المدن الجامعية للطلاب قبل التسجيل

ونوهت إدارة المدن الجامعية عدة إرشادات للطلاب قبل التسجيل وهي:

- التأكد أنك على رابط استمارة الزهراء الخاصة بجامعة القاهرة وليس جامعة أخرى.

- وبعد الدخول على الرابط يتم كتابة استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة.