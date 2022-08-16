كل ما تريد معرفته عن مسابقة الحلم

مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا هي الأقوى والأكثر شهرة بالوطن العربي، وذلك نتيجة الجوائز الكبيرة التي تمنحها للمشتركين الفائزين في المسابقة، وفي العام الماضي وصلت قيمة الجوائز بالمسابقة إلى 3 مليون دولار، وأصبح الحلم هو أمل الملايين للحصول على الجوائز، وفي لحظة من الممكن أن يصبح المشترك مليونير، كما حدث مع العديد من المشتركين الذين فازوا بمليون دولار.

مسابقة الحلم على وقيمة سحبها الجديد

أعلنت مسابقة الحلم، عن سحب جديد على 150 ألف دولار، وهذا المبلغ يصل إلى ملايين بعملات بعض الدول الأخرى، ومن الممكن أن يصبح المشترك مليونير في لحظة، وما عليه إلا أن يشترك بأي طريقة من الطرق الموضحة بالخبر، وإن كان من سعداء الحظ والموفقين سوف يربح مع الحلم، وفي حالة ربحه سيحقق جميع أحلامة مهما كانت صعبة، فالأحلام الآن تتحق بالأموال، ومع الحلم ستتحق أحلامك، مثل وائل نبيل الذي ربح قبل العيد 100 ألف دولار وكيلو ذهب قي غمضة عين وبضربة حظ.

وما على محبي ومتابعي مسابقة الحلم والإعلامي مصطفى الأغا، إلا قيامهم بالإشتراك في الحلم برسالة أو عن طريق الإنترنت، والموقع الرسمي للمسابقة، وباشتركك ستحقق جميع أحلامك أيًا كانت هذه الأحلام، وإن كنت تظن أن أحلامك كبيرة، فالحلم سيحققها مهما كانت.

لا يوجد إلا طريقة واحدة للفوز بالحلم، وهذه تتمثل في الآتي.

أولًا: يجب أن تكون من المشتركين في سحب الـ150 ألف دولار القادم.

ثانيًا: قم بالدخول على رابط المسابقة الرسمي.

ثالثًا: سجل رقم جوالك الخاص، لأنه سيأتيك عليه رسالة التأكيد.

رابعًا: بعد تسجيل الهاتف اضغفط على “اشترك الآن” كما هو موضح بالصورة السابقة.

خامسًا: بعد الإشتراك ستأتيك رسالة من المسابقة بتأكيد اشتراك.

سادسًا: بعد تأكيد الإشتراك ستصلك رسائل من الحلم عبارة عن أسئلة عامة.

سابعًا: يجب عليك الإجابة على بعض هذه الأسئلة وبشكل صحيح.

ثامنًا: وهذه هي طريقة الفوز، أنه كلما أجبت على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تصلك كانت عبر الهاتف الذي قمت بتسجيله، كلما كانت فرصك للفوز أكبر وأكثر.