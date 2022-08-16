أسهل طريقة لتفتيح المناطق الغامقة بالجسم

تعاني الكثير من السيدات، من اسمرار بعض المناطق في الجسم، فمن ضمن هذه المناطق هي تحت الإبط وكذلك منطقة البيكيني والركب والأكواع وغير ذلك فكل هذه المناطق تجعل الفتاة والمرأة تشعر بالإحراج والخجل، فكلا منهم يريدون أن يستخدموا الأشياء التي تكون قادرة على تبييض كل المناطق الغامقة في الجسم بشكل سريع ولكن دون أن يحدث ضرر للجلد في هذه المناطق وذلك لأنها تكون حساسة.

فقد نجد عدد من الفتيات تلجأن إلى إستخدام كريمات التفتيح فهذه الكريمات تعمل بالفعل على تبييض المناطق الغامقة ولكنها تكون ضارة نظرا لإحتوائها على مواد كيميائية تدهور جميع المناطق الحساسة، وعلى الرغم من توافر العديد من أنواع كريمات التفتيح إلا أن جميع أنواعها غير مناسبة فمن الأفضل أن نقوم بتجهيز خلطة طبيعية في المنزل تتكون من مكونات طبيعية توجد في أي بيت فجميع هذه المكونات يناسب إستخدامها للمناطق الحساسة ومن أفضل وأسرع الوصفات الطبيعية التي يكون لها القدرة على ذلك هي وصفة النشا فهذه الوصفة تجعلنا نحصل على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت، ففي خلال أسبوعين فقط قد يحدث تبييض لجميع المناطق الغامقة بالجسم.

مكونات وصفة النشا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون.

طريقة عمل وصفة النشا

قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون.

ونقوم بوضع هذه الخلطة علي كل المناطق الغامقة التي توجد بالجسم ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلهم بإستخدام الماء الفاتر.