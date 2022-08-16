الشروط والأوراق المطلوبة لصرف الدعم السكني بالسعودية

حددت الحكومة في المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة السكان موعد شهري محدد لحصول المواطنين المستفيدين من برنامج سكني على الدعم.

شروط الحصول على الدعم

أقرت الحكومة بعض الشروط اللازم توافرها من أجل حصول المواطن على دعم برنامج سكني الشهري، والتي تتمثل فيما يلي:-