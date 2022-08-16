الشروط والأوراق المطلوبة لصرف الدعم السكني بالسعودية
حددت الحكومة في المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة السكان موعد شهري محدد لحصول المواطنين المستفيدين من برنامج سكني على الدعم.
شروط الحصول على الدعم
أقرت الحكومة بعض الشروط اللازم توافرها من أجل حصول المواطن على دعم برنامج سكني الشهري، والتي تتمثل فيما يلي:-
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية من أبوين سعوديين، وأن يكون قائم بشكل دائم في المملكة.
- أن لا يكون لديه سكن خاص به يصلح للمعيشة.
- عدم امتلاك عقار مسجل باسمه خاصة خلال الخمسة أعوام الأخيرة.
- الحد الأدنى لعمر المتقدم 25 عام، ذلك باستثناء المطلقة والأرملة، بشرط مرور عامين على الأقل على تاريخ الطلاق.
- كما يشترط عدم حصول العائلة على دعم برنامج سكني من قبل.
- وأخيرًا يشترط أن يستمر استيفاء المتقدم لهذه الشروط بداية من تاريخ التقديم وحتى تاريخ الرد على الطلب