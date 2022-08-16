تعرف على طريقة التسجيل في برنامج إعانة "حافز"

يقدم الفجر الفني طريقة التسجيل في برنامج "إعانة حافز" بالمملكة العربية السعودية

ويستطيع الباحث عن فرصة عمل في السعودية التسجيل في برنامج حافز من

خلال تلك الخطوات:-

الدخول مباشرة إلى بوابة العمل الوطنية “طاقات”.



ثم يتم تسجيل الدخول أو الضغط على مستخدم جديد في حالة التقديم للمرة الأولى.

من ثم يتم إدخال رقم بطاقة الأحوال المدنية أو رقم الإقامة.

بعدها يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

بعد استكمال كافة خطوات التسجيل، يرسل البرنامج رسالة للشخص تفيد بأنه تم استلام طلبه.



في حالة الرد على الطلب بالقبول، يتم إرسال IBAN، وفي حالة الرفض يتم ذكر الأسباب.

تتمثل شروط الحصول على الدعم فيما يلي:-

يشترط أن يكون الشخص سعودي الجنسية باستثناء الابن من أب جنبي وأم سعودية.



يشترط أن يكون مقيم في المملكة لمدة عشرة أشهر على الأقل من ضمن آخر سنة قبل موعد التسجيل.



كما يجب أن يتراوح العمر ما بين 20 عام حتى 60 عام.



تقديم الشهادات الصحية التي تفيد قدرة المتقدم على القيام بعمل مربح.



ألا يكون المتقدم موظف في أي من القطاع الحكومي أو الخاص، وألا يكون مستحق للحصول على معاش.



اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحًا