شروط وطريقة التسجيل في أهلية الضمان الاهلي المطور

يقدم الفجر الفني شروط التسجيل في أهلية الضمان الاجتماعي المطور في السعودية.

أولًا، يقوم بالتوجه مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



ثانيًا يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد، أو عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.



ثم النقر على أيقونة “طلبات” من القائمة الرئيسية التي تتضمن الخدمات المتاحة.

من ثم يتم الإطلاع على رقم الطلب واسم البرنامج “مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور”.



ثم تمرير السهم إلى جهة اليمين لمعرفة حالة الطلب، حيث تظهر رسالة تم تقديم طلب في برنامج الضمان.



بعدها يتم النقر على زر الإجراء وتمرير السهم إلى الأسفل للتعرف على نتيجة الطلب.

يستطيع المواطنين الاستفادة من إعانة الضمان الاجتماعي من خلال التسجيل في النظام بإتباع تلك الخطوات:-

يتم التوجه مباشرة إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور بوزارة الموارد البشرية.

ثم النقر على أيقونة “تسجيل جديد”.



من ثم يقوم المستخدم بتعبئة البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة

بعد الانتهاء من ملء كافة البيانات المطلوبة، يتم تحديد اسم البرنامج “الضمان الاجتماعي المطور”.



وأخيرًا تظهر رسالة الملف مكتمل للعميل وتم الانتهاء من تقديم الطلب بنجاح.