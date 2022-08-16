يقدم الفجر الفني خدمة معرفة خطوات التسجيل في أهلية حساب المواطن.

أولًا، يتم الدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثانيًا، يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم المعرف وكلمة المرور.



ثم يتم النقر على “study eligibility” أو “دراسة الأهلية”، حيث يتم إظهار الموقف من الأهلية سواء الموافقة أو الرفض.



في حالة رفض طلب الاستحقاق يتم الإبلاغ بالأسباب.



شروط استحقاق أهلية حساب المواطن

يستلزم استيفاء بعض الشروط من أجل الاستحقاق، والتي تتمثل فيما يلي:-

المساعدة متاحة فقط للمواطنين السعوديين من دون الأجانب.



الحد الأقصى للدخل السنوي للمستفيد 20 ألف ريال سعودي.



كما أن الحد الأقصى لعمر الأبناء 18 عام.



كما يشترط عدم إدانة المتقدم في أي من جرائم السرقة أو خيانة الأمانة.



خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يتم التسجيل في البرنامج من خلال القيام بتلك الخطوات البسيطة:-

أولًا، يتم التوجه مباشرة إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.



ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.



من ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي، وبعدها يتلقى المتقدم على هاتفه رسالة نصية تحتوي على رقم التفعيل.



يتم إدخال رقم التفعيل في المكان المخصص له، ثم يتم النقر على زر “تسجيل الدخول” وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.



من ثم يتم ملء الطلب وإرسال المعلومات والنقر على كلمة “التالي”.



بعد ذلك يتم إضافة بيانات الشركاء إذا وجدوا.



كما يتم إدخال معلومات الراتب الشهري والعنوان والحساب البنكي، وأخيرًا النقر على زر “مراجعة”.