رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022

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تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية

نقدم لكم رابط  تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022، حيث تحرص بوابة الفجر دائما على توفير للمتابعين كافة التفاصيل حول تسجيل الرغبات والتنسيق سواء المرحلة الثانية أو الأولى أو الثالثة.

وعن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022، ننشره لكم في السطور التالية، لسهولة تسجيل الرغبات قريبا مع موعد انطلاق المرحلة الثانية 2022، المقرر انطلاقها آواخر الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

وتنسيق المرحلة الثانية 2022، من المقرر أن تبدأ بعد انتهاء وإعلان نتائج المرحلة الأولى، حيث سيتم انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات اليوم الثلاثاء.

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رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022 

وعن الربط المخصص لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 هو رابط www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023، تسهيلا على الطلاب عملية لبحث ولضغط على الربط فور إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية.

وأعلن مكتب التنسيق بدء تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلة الأولى والذى من المقرر أن يكون نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

خطوات تنسيق المرحلة الثانية 2022

-على الطلاب القيام في البداية بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر االرابط المرفق أعلاه.

-يقوم الطلاب من أبناء المرحلة الثانية 2022 للشعبتين العلمية والأدبية بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم.

-على الطلاب القيام بإدخال رغباتك بالترتيب الذي  يتم رؤيته، مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى 2022

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء.

وفيما بعد يبدأ مكتب التنسيق في فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتائج، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، كما تُعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمني والحدود الدنيا للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022 بنحو: الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، فيما جاء تنسيق الكليات 2022 للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

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