الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم.. إليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

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الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، حيث حذرت من ارتفاع الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين

ووجهت نصائح للموطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم الجلوس في الأماكن المغلقة، وتناول المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية وغطاء الرأس عند النزول إلى الشارع منع للإصابة بضربات الشمس.

طقس حار اليوم

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تبين أنه يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد وجنوب البلاد.

فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على جنوب الصعيد والبحر الأحمر، والمنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الدلتا.

شبورة مائية كثيفة

كما تتعرض البلد لشبورة مائية كثيفة علي السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء، لذا ناشدت قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المحددة حرصًا على سلامة الجميع.

ارتفاع نسب الرطوبة

- الرطوبة في السواحل الشمالية 95%.

- الرطوبة في الدلتا 87%.

- الرطوبة في القاهرة 85 %.

- الرطوبة في الصعيد 35 %.

إليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

القاهرة 25° 36°

القليوبية 25° 36°

الجيزة 25° 36°

السلوم 24° 28°

مطروح 23° 29°

العلمين 23°. 28°

واحة سيوة. 26° 36°

الإسكندرية 25° 28°

البحيرة 26° 36°

كفر الشيخ 25° 36°

دمياط 22° 28°

بورسعيد 22° 29°

العريش 21° 29°

رفح 22° 28°

الدقهلية 25° 37°

الغربية 26° 36°

الشرقية 26° 37°

المنوفية 25° 36°

الإسماعيلية. 23° 37°

القنطرة غرب. 23°. 37°

السويس. 24° 38°

فايد. 23°. 38°

نخل 23° 37°

سانت كاترين. 23 ° 34°

شرم الشيخ. 25° 36°

الطور. 22° 36°

رأس سدر 24°. 38°

أبو زنيمة. 24°. 37°

أبو رديس. 26°. 37°

دهب. 24°. 36°

نويبع. 25°. 35°

زعفرانة. 24°. 37°

راس غارب. 23°. 37°

الغردقة. 24° 37°

سفاجا. 26°. 39°

مرسى علم 26° 39°

بورغالب. 25°. 38°

القصير. 24°. 39°

راس بناس. 28°. 41°

شلاتين. 22° 38°

أبو رماد. 24°. 39°

حلايب. 20° 39°

رأس حدربة. 24°. 41°

الواحات البحرية. 25°. 36°

الفرافرة. 24°. 37°

الدخلة. 25°. 38°

الخارجة. 23°. 38°

الفيوم. 26° 37°

بنى سويف 27° 38°

المنيا. 27° 38°

أسيوط. 25° 37°

سوهاج. 27° 40°

قنا. 27° 40°

الأقصر. 29° 42°

إدفو. 31°. 41°

أسوان. 33° 42°

الوادى الجديد. 28° 39°