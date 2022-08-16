أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 افسطس 2022

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما شهد حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس وفقد 15 جنيه فى تعاملات أمس ويعود لاستعادتها 10 جنيهات و5 جنيهات خلال التعاملات المسائية ليعود لمستويات بداية تعاملات أمس وبعدها خسر جنيهان في ختام التعاملات ليسجل عيار 21 سعر 1063 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم



سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 911.25 جنيه

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1063 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1214.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 708.75 جنيه.

سعر جنيه الذهب سجل نحو 8504 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمي



هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الاثنين وسط تراجع حاد لأسعار المعادن النفيسة الأخرى مع صعود الدولار، في ظل مخاوف حيال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة وهو ما يزيد الضغوط على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1780.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس آب في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.06 بالمئة إلى 1796.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يجعل الذهب والسلع الأخرى المسعرة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز الذي سيصدر يوم الأربعاء للحصول على مزيد من القرائن بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ويميل رفع أسعار الفائدة إلى زيادة عوائد السندات، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو للمعادن في مذكرة، إن أسعار الذهب والفضة منخفضة أيضا بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين.

ونما الإنتاج الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، بنسبة 3.8 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متباطئا من 3.9 بالمئة في يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 20.26 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 3.1 بالمئة إلى 932.47 دولار، وتراجع البلاديوم 3.1 بالمئة عند 2152.10 دولار.

اسعار الدولار عالميا:



تراجع مؤشر الدولار مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”د انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش إلى 106.035، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 134.9 وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار إلى 1.0226.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأميركية والتي من شأنها أن تحدد مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة مستقبلًا.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو حزيران الهائل البالغ 9.1%، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.

وقالت كارول كونج محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، مضيفة "كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير".



سعر الذهب في الإمارات



سعر الذهب في الإمارات “أونصة الذهب” سجلت اليوم بالعملة المحلية “6،534.08 ” مقابل بالدولار الأمريكي “1،778.95 “.

كم سعر الذهب اليوم في الإمارات “جرام الذهب عيار 24” سجل اليوم بالعملة المحلية “210.10” مقابل بالدولار الأمريكي “57.20”.

سعر الذهب اليوم “جرام الذهب عيار 22” سجل اليوم بالعملة المحلية “192.59” مقابل بالدولار الأمريكي “52.43”.

سعر الذهب الإمارات اليوم “جرام الذهب عيار 21” سجل اليوم بالعملة المحلية “183.84” مقابل بالدولار الأمريكي “50.05”.

سعر الذهب بالإمارات اليوم “جرام الذهب عيار 18” سجل اليوم بالعملة المحلية “157.57” مقابل بالدولار الأمريكي “42.90”.

سعر الذهب “جرام الذهب عيار 14” سجل اليوم بالعملة المحلية “122.56” مقابل بالدولار الأمريكي “33.37”.

سعر الذهب بالإمارات “جرام الذهب عيار 12” سجل اليوم بالعملة المحلية “105.05” مقابل بالدولار الأمريكي “28.60”.

سعر الذهب الآن “جرام الذهب عيار 10” سجل اليوم بالعملة المحلية “87.54” مقابل بالدولار الأمريكي “23.83”.

سعر الذهب اليوم في الإمارات في محلات الذهب بالعملة المحلية (شراء وبيع)

سعر الذهب اليوم الآن “أونصة الذهب” سجلت اليوم سعر الشراء بالعملة المحلية “6،697.43 ” سجلت اليوم سعر البيع بالعملة المحلية “6،714.17 “.

سعر الذهب في الإمارات اليوم “جرام الذهب عيار 24” سجل اليوم سعر الشراء بالعملة المحلية “215.35” سجل اليوم سعر البيع بالعملة المحلية “215.89”.

سعر الذهب بالإمارات “جرام الذهب عيار 22” سجل اليوم سعر الشراء بالعملة المحلية “197.41” سجل اليوم سعر البيع بالعملة المحلية “197.90”.

سعر الذهب “جرام الذهب عيار 21” سجل اليوم سعر الشراء بالعملة المحلية “188.43” سجل اليوم سعر البيع بالعملة المحلية “188.90”.

سعر الذهب الان “جرام الذهب عيار 18” سجل اليوم سعر الشراء بالعملة المحلية “161.51” سجل اليوم سعر البيع بالعملة المحلية “161.92”.

سعر الذهب اليوم “جرام الذهب عيار 14” سجل اليوم سعر الشراء بالعملة المحلية “125.62” سجل اليوم سعر البيع بالعملة المحلية “125.94”.

سعر الذهب الامارات “جرام الذهب عيار 12” سجل اليوم سعر الشراء بالعملة المحلية “107.68” سجل اليوم سعر البيع بالعملة المحلية “107.94”.

سعر الذهب في الإمارات “جرام الذهب عيار 10” سجل اليوم سعر الشراء بالعملة المحلية “89.73” سجل اليوم سعر البيع بالعملة المحلية “89.95”.