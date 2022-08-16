أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022.. اليورو يتراجع

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الاسلامي إلى ١٩.١٥ جنيه للشراء، و١٩.١٨ جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار إلى ١٩.١٥ جنيه للشراء و١٩.١٨ جنيه للبيع في البنك الاهلي الكويتي.

سعر الدولار اليوم

ورفع البنك الاهلي ومصر اسعار الدولار ايضا إلى مستويات١٩.١ جنيه للشراء و١٩.١٦ جنيه للبيع، كما زاد في البنك التجاري الدولي إلى ١٩.١٢ جنيه للشراء ١٩.١٨ جنيه للبيع، وارتفع في بنك قطر الوطني إلى ١٩.١١ جنيه للشراء و١٩.١٨ جنيه للبيع.، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.08 - 19.13" جنيه للشراء، و"19.16 - 19.18" جنيه للبيع، وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.08 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.18 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.13 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وهبط سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.58 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، مقابل 19.75 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

فيما تباين سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 19.55 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع، مقابل 19.59 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع أمس.



وتراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر، إلى نحو 19.55 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع، مقابل 19.62 جنيه للشراء، و19.82 جنيه للبيع أمس.

كما نزل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى نحو 19.57 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع، مقابل 19.64 جنيه للشراء، وارتفع إلى 19.88 جنيه للبيع أمس.

أسعار الجنيه الإسترليني



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" فسجل نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك الامارات دبي الوطني: 23.15 جنيه للشراء و23.19 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك مصر23.12 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك الاهلي 23.12 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك التجاري الدولي 23.14 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع

سجل الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس 23.0 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع.



أسعار الريال السعودي



بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت مؤشرات التداول ببنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة، فوصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0486 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.002 للشراء، 5.051 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.013 جنيه للشراء، و5.048 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.89 للشراء، و5.05 للبيع.

أسعار الدينار الكويتى



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

5.13 جنيه للشراء.

5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

5.13 جنيه للشراء.

5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.15 جنيه للشراء.

5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

5.13 جنيه للشراء.

5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

5.13 جنيه للشراء.

5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

5.10 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.