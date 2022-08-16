أسعار الاسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022 تبدأ من 1200 جنيه

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 13 اغسطس 2022

سجلت اسعار الاسمنت في مصر اليوم الثلاثاء  16 اغسطس استقرار في السوق المحلي؛ لتتراوح بين مستويات 1200 جنيه وحتي 1350 جنيه. 

أسعار الاسمنت في مصر اليوم  الثلاثاء 16  اغسطس 2022:

 

سعر طن اسمنت المسلح اليوم الثلاثاء  16 اغسطس 2022

ارتفع سعر طن اسمنت  المسلح  اليوم   الثلاثاء 16    اغسطس 2022 بقيمة 15  جنيه ليصل إلى 1345 جنيه.

سعر طن اسمنت النصر  اليوم اليوم   الثلاثاء 16   أغسطس 2022:

 استقر   سعر طن اسمنت النصر اليوم   الثلاثاء 16 اغسطس 2022 بقيمة 13 جنيه  مسجلا  إلى 1323 جنيه للطن. 

سعر طن اسمن وادي النيل  اليوم   الثلاثاء 16 أغسطس 2022:

 سجل  سعر طن اسمن وادي النيل في  استقرار ليصل إلى 1315 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج اليوم   الثلاثاء 16  اغسطس 2022:

 استقر  سعر طن اسمنت لافارج  اليوم  الثلاثاء 16 اغسطس 2022 عند  1315 جنيه.

سعر طن العريش للاسمنت  اليوم  الثلاثاء 16 اغسطس 2022:

وصل طن العريش للاسمنت اليوم  الثلاثاء 16 اغسطس 2022  إلى 1290 جنيه متراجعا 10 جنيه.

سعر طن اسمنت حلوان  اليوم الثلاثاء 16  اغسطس 2022:

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم  الثلاثاء 16  اغسطس 2022 عند 1310 جنيه.

سعر طن اسمنت بني سويف  اليوم   الثلاثاء 16 أغسطس 2022

استقر سعر طن اسمنت بني سويف اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022 عند  1285 جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي  اليوم  الثلاثاء 16 اغسطس   2022

سعر  طن اسمنت السويدي سجل  1365 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا  اليوم  الثلاثاء 16 اغسطس  2022

بلغ سعر طن أسمنت قنا  1310 جنيه للطن.

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