تحديث بياناتك الآن وموعد صرف الدفعة الجديدة.. حساب المواطن يكشف التفاصيل

كشف حساب المواطن، البرنامج السعودي عن تفاصيل تحديث بيانات المواطنين وموعد صرف الدفعة الجديدة، حيث يسهل على الموطنين تحديث بيانات حساب المواطن من خلال رابط حساب المواطن الرسمي.

تحديث بياناتك الآن عبر برنامج حساب المواطن

وأعلن برنامج حساب المواطن خطوات تحديث بيانات المواطنين وتتمثل في التالي:

1- الدخول على موقع حساب المواطن ((((هنا))))

2- النقر على حسابي

3- إدخال رقم الهوية واسم المستخدم وكلمة السر

4- النقر على تحديث البيانات

5- ظهور صفحة كافة البيانات المسجلة بالبرنامج

6- الضغط على تحديث البيانات

7- تظهر أمامك صفحة بها كافة البيانات

8- اضغط على تعديل البيانات

9- قم بإضافة التعديلات التي ترغب بها في بياناتك بدقة

10- ارسل الطلب فيما بعد

موعد صرف الدفعة الجديدة

أوضح حساب خدمة المستفيدين، أن صرف الدعم يتم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وحول موعد صرف الدعم للدفعة 58، قال حساب خدمة المستفيدين إنه سيتم صرف الدعم للدفعة الجديدة في يوم 10 من الشهر.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

لايحق لأي مواطن في المملكة العربية السعودية أن يحصل على دعم حساب المواطن إلا وقد تستوفي الشروط التي حددتها مؤسسة التنمية والعمل المجتمعي، ومن أهم تلك الشروط:

1- أن يكون المستفيد من محدودي الدخل.

2- أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية السعودية، ويكون مقيم داخل أراضى المملكة.

3- أن يكون لدى الشخص المتقدم بطاقة التنقل.

4- ألا يكون مستفيد من أي برنامج دعم حكومي آخر.

تعريف حساب المواطن

برنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الماضي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وفي عام 2020 تم زيادة أسعار المياه، لذا تم إنشائه من أجل تخفيف العبئ المادي على المواطنين من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض.

تفاصيل حساب المواطن

ويحرص موقعنا "الفجر" على تقديم كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج حساب المواطن الخاص بالمملكة العربية السعودية؛ لتقديم الشكاوي والإعتراضات بعد إعلان فتح الباب أمام المواطنين السعوديين على قيمة الاستحقاقات ضمن الدفعة الجديدة، حيث يتم التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال عددًا من القنوات الرسمية المتاحة لديه والمُعلن عنها من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".