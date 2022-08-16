ازداد البحث في الساعات القليلة الماضية عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 الشعبة الأدبية ورابط تسجيل الرغبات، وهذا لقرب انتهاء المرحلة الأولى، حيث يود الطلاب معرفة الكليات المتاحة للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وتستعرض بوابة الفجر لمتابعيها من طلاب الثانوية العامة 2022، في السطور التالية، تنسيق المرحلة الثانية 2022 الشعبة الأدبية ورابط تسجيل الرغبات والخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب لك يسجل الخطوات بطريقة صحيحة وواضحة.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق 2022 الشعبة الأدبية بعد غلق تنسيق المرحلة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 16-8-2022، ويتم بنسب أقل من النسب المقررة للمرحلة الأولى.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022 الشعبة الأدبية

يمكن تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية الشعبة الأدبية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/، حيث يمكن إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص للطالب، وتسجيل الرغبات مع الأخذ في الاعتبار قواعد التوزيع الجغرافي، بعد فتح باب التقديم في المرحلة الثانية 2022 قريبا.

كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 الشعبة الأدبية

- كلية الآداب.

- كلية التربية.

- كلية التجارة.

- كلية الحقوق.

- كلية الزراعة.

- كلية التربية النوعية.

- كلية الفنون الجميلة.

- كلية دار علوم.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن الأماكن المتاحة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية تتضمن:

كليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم:

«الطب البيطري - التمريض - العلوم - الزراعة - الجامعات التكنولوجية - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي - الاقتصاد والعلوم السياسية - الألسن».

كليات الرحلة الثانية شعبة علمي رياضة:

«بعض كليات الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعى - التخطيط العمراني - فنون جميلة عمارة - الجامعات التكنولوجية - الاقتصاد والعلوم السياسية - الألسن».

كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية:

«كليات التربية - كليات الأداب (انتظام وانتساب) - كليات الحقوق (انتظام وانتساب) - السياحة الفنادق الخدمة الاجتماعية».