نصائح وتحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس، ليسود طقس شديد الحرارة رطب في ساعات النهار بمعظم الأنحاء

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس خلال ساعات الليل يكون رطب على السواحل المشالية، محذرة من تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع بعد سطوع الشمس في الساعة السادسة صباحا.

وكشفت خريطة الأرصاد الجوية عن نشاط الرياح على معظم الأنحاء على فترات متقطعة، ناصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال ساعات النهار، منعا للإصابة بضربات الشمس الحارقة، بجانب تناول المشروبات الباردة، فضلا عن ارتداء الملابس القطنية، مع تجنب الخروج وقت الظهيرة وحتى العصر.

كما نصحت الأرصاد الجوية الموطنين أنهم يجب ارتداء غطاء الرأس، والاكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة، مع التواجد فى أماكن جيدة التهوية

وعن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدا 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار،

وعن درجة الحرارة المحسوسة غدا على باقى الأنحاء السواحل الشمالية 34 درجة مئوية، شمال الصعيد 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 -المحسوسة 37

الوجه البحرى العظمى 32-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 41-المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 -المحسوسة 37

الوجه البحري العظمى 32-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42-المحسوسة 43

سبب ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة

وأكدت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا الأسبوع على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تتراوح بين 34 و35 درجة، والسواحل الشمالية بين 31 و32 درجة، وجنوب الصعيد بين 41 و44 درجة.

وأوضح أن درجات الحرارة ترتفع بسبب ارتفاع نسب الرطوبة لتأثير منخفض الهند الموسمى، مع وجود فرص شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.