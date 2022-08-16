تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الكليات المتاحة لطلاب علمى علوم

يبحث عددا كبيرا من الطلاب الذين قاموا بدراسة منهج علمي علوم خلال المرحلة الثانوية هذا العام عن الكليات المتوفرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022، للالتحاق بها ومعرفة في أي كلية سيكملون مسيرتهم العلمية.

ومع موعد اقتراب انتهاء المرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2022، وغلق الباب خلال الساعات المقبلة، ازداد البحث من جانب طلاب الشعبة العلمية علوم لمعرفة ما هي الكليات المفترض

أن يلتحقون بها في تنسيق المرحلة الثانية 2022.

المرحلة الثانية علمى علوم تنسيق 2022

يرغب الطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعات في معرفة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم 2022 وأماكن التقديم الخاصة بها.

كلية الآداب

كلية التجارة

كلية التربية

كلية الخدمة الاجتماعية

كليةسياحة وفنادق

كلية التربية الرياضية

كلية التكنولوجيا والتنمية

كلية التمريض

كلية الألسن

كلية الآثار

كلية حقوق إنجليزي

كلية دار العلوم

كلية الفنون الجميلة

كلية التربية النوعية

كلية الحقوق

تنسيق 2022.. رابط الموقع الإلكتروني

يمكن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022 التي من المفترض أن تبدأ قريبا وهنا رابط التنسيق وتسجيل الرغبات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق 2022 وفتح باب تسجيل الرغبات بداية من يوم الخميس الموافق 11/8/2022، حتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

وجاء الحد الدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022 بنحو: الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، فيما جاء تنسيق الكليات 2022 للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأماكن المتاحة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية تتضمن:

كليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم:

«الطب البيطري – التمريض – العلوم- الزراعة- الجامعات التكنولوجية- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن».

كليات المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة:

«بعض كليات الهندسة- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعى- التخطيط العمراني- فنون جميلة عمارة- الجامعات التكنولوجية- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن».

كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية:

«كليات التربية- كليات الأداب (انتظام وانتساب)- كليات الحقوق (انتظام وانتساب)- السياحة الفنادق الخدمة الاجتماعية».