تنسيق المرحلة الثانية 2022.. تعرف على الكليات المتاحة وأماكن التقديم

طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 يكثفون البحث عن الكليات المتاحة وأماكن التقديم، حيث تشغل المرحلة الثانية عددا كبيرا من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ التقديم في المرحلة الأولى التي تنتهي اليوم في السابعة مساءا الثلاثاء الموافق 16-8-2022.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، التفاصيل الكاملة حول الكليات المتاحة وأماكن التقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2022

تنسيق المرحلة الثانية 2022

تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022، بعد غلق تنسيق المرحلة الأولى حيث سيتم غلق باب التنسيق يوم الثلاثاء الموافق 16-8-2022، ويتم بنسب أقل من النسب المقررة للمرحلة الأولى.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

كلية الآداب.

كلية التربية.

كلية التجارة.

كلية الحقوق.

كلية الزراعة.

كلية التربية النوعية.

كلية الفنون الجميلة.

كلية دار علوم.

كلية تجارة إنجليزي

كلية حقوق إنجليزي.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الآثار.

كلية التمريض.

كلية الألسن.

كلية الطب البيطري.

كلية الإعلام لشعبة علمي رياضة.

كلية الحاسبات والمعلومات لشعبة علمي علوم.

كلية سياحة وفنادق.

كلية التكنولوجيا والتنمية.

كلية التربية الرياضية.

أماكن تنسيق المرحلة الثانية 2022

وعند إنطلاق المرحلة الثانية 2022، من التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب يتم التقديم عبر معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أم من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

خطوات تنسيق المرحلة الثانية 2022

1- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واتباع الخطوات هنا لينك الرابط

2- على الطلاب القيام بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم.

3- إدخال رغبات الطلاب بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022

بدأت المرحلة لأولى من تنسيق الكليات 2022 في يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022، وذلك وفقًا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، فيما جاء تنسيق الكليات 2022 للشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

