هنا فقط.. تردد قنوات السعودية الرياضية SSC الجديد 2023

لا يزال إقبال عاشقي ومحبي كرة القدم في شتى بقاع العالم، على تردد قنوات السعودية الرياضية الجديد 2023، والتي تنقل مباريات بعض الفرق الأوروبية الكبرى.



- البطولات التي تنقلها قنوات السعودية الرياضية



ونجحت شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC، في الحصول على ملكية حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر الإسباني في نسخته الجديدة، ودوري أبطال آسيا.



وتتمتع الشبكة السعودية، بوجود العديد من استوديوهات التحليل المميزة، والتي يتم استخدام أحدث وسائل النقل السمعي والبصري وبجودة فائقة.



- تردد قنوات السعودية الرياضية عرب سات - نايل سات



القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 12417.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

