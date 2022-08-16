وزير التجارة يستقبل محافظ الغربية ويستعرضان منظومة التنمية الصناعية

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حيث استعرض اللقاء منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة والتعرف على اهم التحديات التي تواجه المنتجين والسعي لحلها بهدف استمرار وتنمية الانشطة الانتاجية بالمحافظة وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية.

وقال الوزير ان الوزارة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بكافة محافظات مصر والاستفادة من كافة الامكانات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية لكل محافظة، الامر الذي يسهم في زيادة الطاقات الانتاجية ومن ثم زيادة معدلات مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي إلى جانب زيادة معدلات التصدير.

واشار سمير إلى ان اللقاء قد استعرض اهم المقومات الصناعية المتوافرة بمحافظة الغربية وكذا بعض التحديات التي تواجه المنتجين، حيث تم الاتفاق مع محافظ الغربية على دراسة كافة التحديات من قبل المختصين بالوزارة إلى جانب اجراء زيارات ميدانية لهذه المناطق لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الارتقاء بهذه القطاعات الانتاجية.

ومن جانبه اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان المحافظة تعد احدى اهم المحافظات الصناعية في مصر لا سيما في ظل ما تتمتع به من امكانات ومقومات صناعية كبيرة وبصفة خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وعدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن وجود 23 قرية منتجة تشمل صناعات الاثاث وعسل النحل والزبيب والمنتجات الجلدية، مشيرًا إلى ان المحافظة تسعى لانشاء مجمعات صناعية متكاملة لهذه الصناعات بكل مجموعة من القرى تضم ورش ومركز تدريب مهني ومعارض وبما يسهم في زيادة الانتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

ولفت محافظ الغربية إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة بهدف تنمية وتطوير الصناعات القائمة والسعي لانشاء مصانع جديدة وذلك للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل امام شباب محافظة الغربية