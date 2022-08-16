رقم حساب المواطن وشروط استحقاق الدعم

رقم حساب المواطن، من أكثر العبارات بحثا على جوجل في السعودية، حيث يبحث عنه العديد من المواطنين السعوديين لمعرفة الأسماء المستفيدة من الدعم.

وتستعرض بوابة الفجر الالكترونية في السطور التالية رقم التواصل مع حساب المواطن وشروط استحقاق الدعم

رقم حساب المواطن

من المقرر صرف حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويمكن للأشخاص للذين يريدون الاستعلام عن حساب المواطن الاتصال بهذا الرقم 19912، وهو رقما خصصته المؤسسة ليسهل على المواطنين معرفة الأسماء المستفيدة وموعد الاستعلام عن حساب المواطن بطريقة سهلة وبسيطة.

شروط استحقاق أهلية حساب المواطن

المساعدة متاحة فقط للمواطنين السعوديين من دون الأجانب.

الحد الأقصى للدخل السنوي للمستفيد 20 ألف ريال سعودي.

كما أن الحد الأقصى لعمر الأبناء 18 عام.

كما يشترط عدم إدانة المتقدم في أي من جرائم السرقة أو خيانة الأمانة.



رابط الحصول على دعم حساب المواطن

هناك عدة طرق يمكن المستفيدين من حساب المواطن اتباعها لسهولة الاستعلام عن مستحقاتهم المالية، في حالة اتباعهم الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي برنامج دعم المواطن (((هنا)))

2- إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.

3- كتابة الرقم الخاص بالتحقق البشري.

4- الضغط على زر الاستعلام.

تعريف حساب المواطن

برنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الماضي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وفي عام 2020 تم زيادة أسعار المياه، لذا تم إنشائه من أجل تخفيف العبئ المادي على المواطنين من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض.

برنامج حساب المواطن

ويحرص موقعنا "الفجر" على تقديم كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج حساب المواطن الخاص بالمملكة العربية السعودية؛ لتقديم الشكاوي والإعتراضات بعد إعلان فتح الباب أمام المواطنين السعوديين على قيمة الاستحقاقات ضمن الدفعة الجديدة، حيث يتم التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال عددًا من القنوات الرسمية المتاحة لديه والمُعلن عنها من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل "تويتر".