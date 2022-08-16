ارتفاع استثمارات الصندوق السعودي في الأسهم الأمريكية إلى 40.8 مليار دولار



اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أسهما في ألفابت وزوم فيديو ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من الأسهم الأمريكية.

وارتفعت القيمة السوقية لمحفظة استثمارات صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية في الأسهم الأمريكية عقب الصفقات الأخيرة إلى نحو 40.8 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 213 ألف سهم من الفئة الأولى في ألفابت (Alphabet) و4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في زوم (Zoom) و1.8 مليون سهم في مايكروسوفت (Microsoft)، وفقا لما أظهرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

كما استحوذ الصندوق على 3.9 مليون سهم في جيه.بي مورجان (JPMorgan) و741693 سهما في بلاك روك.

واشترى الصندوق 6.3 مليون سهم في ستاربكس، وكذلك أسهما في أدوبي سيستمز وأدفانسد مايكرو ديفايسيز وسيلزفورس وهوم ديبوت وكوستكو وفريبورت مكموران وداتادوج ونكست إيرا إنرجي.

ويقع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا قيمتها 620 مليار دولار، في قلب خطط السعودية للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.

ويتبع صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية ذات شقين، إذ يقوم ببناء محفظة دولية من الاستثمارات مع الاستثمار محليا أيضا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة على النفط.

مكاتب صندوق الاستثمارات العامة السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إنه فتح ثلاثة مكاتب جديدة لشركات تابعة، في كلٍّ من لندن، ونيويورك، وهونج كونج.

وتأتي خطوة صندوق الثروة السيادي السعودي، تماشيًا مع استمرارية تحقيق مستهدفات استراتيجيته الصندوق المستقبلية وتفعيلًا لخطط التوسع على المستوى العالمي.

ويُعد الصندوق مستثمرًا نشطًا في العديد من القطاعات والأعمال العالمية الأكثر ابتكارًا، في مناطق المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وذلك حسب بيان نشره بموقعه على الإنترنت.

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والصندوق ركيزة خطط السعودية، لتحويل اقتصادها عبر إنشاء قطاعات جديدة، وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.

وستسهم المكاتب الجديدة، في تمكين الصندوق من مواصلة عمله مع شركائه في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في دعم مساعي التحول في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

وقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة من استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، والذين يمثلون أكثر من 40 جنسية ضمن فريق عمله.



ويأتي افتتاح المكاتب الجديدة في إطار تحقيق استراتيجية النمو على المستوى العالمي، وتأكيدًا على التزام الصندوق تجاه شراكاته العالمية وتوجهها نحو الاستثمار في القطاعات والصناعات والشركات التي ستشكل اقتصادات المستقبل.​

كما أن التوسع الدولي المستمر للصندوق يأتي في الوقت الذي يواصل فيه إحراز التقدم في إطار استراتيجيته 2021 – 2025.

ومنذ أن أصبح مستثمرا أكثر نشاطا في 2015، اتخذ الصندوق خطوات لزيادة مكانته العالمية.

واستحوذ الصندوق على حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في أوبر تكنولوجيز قبل طرحها العام، واستثمر 45 مليار دولار في صندوق سوفت بنك للتكنولوجيا.

العلاقات المصرية السعودية



كشف السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد النقلي عن حرص المملكة على زيادة الاستثمار في مصر الفترة المقبلة.



وقال "النقلي" خلال لقاء جرى اليوم الإثنين مع وزير المالية المصري محمد معيط، إن حكومته حريصة على تشجيع زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي



أشار إلى الاهتمام الذي يبديه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، باعتباره ذراعا استثمارية للحكومة السعودية بإطلاق فرص استثمارية جديدة بمصر والبلدان الشقيقة، بما يرسخ من علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر والدول الصديقة.

من جهته قال محمد معيط وزير المالية: "حريصون على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي، على النحو الذي يُسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم".

أشار الوزير، خلال اللقاء إلى ما تشهده الدولة من تطوير في هيكلها المؤسسي والتشريعي، انعكس في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، بما يواكب المعايير العالمية لتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتوفير الوقت والجهد وتذليل العقبات، على نحو يعزز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويحفز الاستثمار في مختلف القطاعات.

لافتًا إلى اهتمام الدولة بفتح آفاق استثمارية رحبة أمام المستثمرين السعوديين والاستفادة من الاستثمارات التي يقدم عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.



أكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وتطلع القيادة السياسية بالبلدين إلى تعزيز وتعميق العلاقات على النحو الذي يضمن توثيق الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والسعودي.

تجمع مصر والسعودية علاقات تاريخية وطيدة، ومؤخرًا وقعت اتفاقيات شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

ويشمل التعاون مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة والربط الكهربائي.

وعززت العلاقات التجارية الضخمة التي تربط بين مصر والسعودية إلى جانب الاستثمارات المشتركة، التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي العام الحالي ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.