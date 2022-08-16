سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 16 أغسطس 2022

استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر، خلال تعاملات صباح الثلاثاء 16 أغسطس 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى تعاملات البنك المركزي، ليسجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

كما حافظ الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على سعر تداوله عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع. وتكرر السعر لدى بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر



وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

واستقر سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB، ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر



وهبط سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.46 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.58 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وتراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 19.44 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، مقابل 19.55 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع أمس.

كما نزل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، إلى نحو 19.45 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، مقابل 19.55 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع أمس.

وانخفض أيضًا سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى نحو 19.47 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، مقابل 19.57 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى تعاملات البنك المركزي، إلى نحو 23.06 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع، مقابل 23.15 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

ونزل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلى مستوى 23.01 جنيه للشراء، و23.27 جنيه للبيع، مقابل 23.11 جنيه للشراء، و23.40 جنيه للبيع أمس. وتكرر نفس السعر في بنك مصر.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع، مقابل 23.13 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم اليوم في مصر



استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 62.23 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع، مقابل 62.27 جنيه للشراء، و62.65 جنيه للبيع أمس.

فيما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 60.11 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع، مقابل 59.93 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع أمس.

اجتماع السياسة النقدية



وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو/حزيران الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين.

ورجح غالبية المصرفين وبنوك الاستثمار اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في مصر للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

واعتمد المحللون في توقعاتهم على ارتفاع معدلات التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، وتطورات سعر الصرف في الجنية المصري مقابل الدولار، والذي من المتوقع أن يصل إلى مستوى 20 جنيهًا للدولار الأمريكي الواحد بشكل تدريجي حسب خبراء.