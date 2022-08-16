خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة مسار في السعودية

قدمت منصة مسار، العديد من الخدمات الإلكترونية المساندة للجهات الحكومية، وبحث العديد من السعوديين عن خطوات التقديم على هذه الخدمات.

كيفية التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة مسار

- الدخول على الحساب الشخصي المسجل في منصة مسار.

-عند دخول (المتقدم/المتقدمة) على الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلب جديد يجب الضغط على عبارة تسجيل جديد في أعلى الصفحة.

- إضافة رقم الهوية الوطنية الذي يتكون من 10 خانات أرقام فقط دون فواصل.

- إضافة تاريخ الميلاد حسب التاريخ الهجري.

- إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام.

- الضغط على عبارة استمرار أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل.

- عند تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ستظهر لك البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات ويجب على المتقدم/المتقدمة التأكد من ظهور البيانات الشخصية الخاصة وصحتها في حال عدم ظهورها في الحقول المخصصة أو في حال كون البيانات الشخصية الظاهرة لا تتطابق مع بياناته الشخصية التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية المضاف إذا كان غير صحيح إعادة الدخول بالرقم الصحيح ويمكن طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم.

تحدد الوزارة فترة زمنية محددة البداية والنهاية يجب على المتقدمين والمتقدمات الراغبين التقدم للوظائف المعلنة الالتزام خلال الفترة الزمنية المحددة لكل اعلان ومعاودة الدخول على طلباتهم التي سبق وان سجلوا بياناتهم بعد الاطلاع على الوظائف المعلنة ومقارنتها وذلك للوظائف التي تتناسب مع درجاتهم العلمية وتخصصاتهم، يمكنهم تحديد الوظائف المناسبة لدرجاتهم العلمية وتخصصاتهم من خلال الاطلاع على دليل التصنيف الآلي المتوفر على بوابة الوزارة الإلكترونية، للوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية أو سلم رواتب الموظفين العام أو الرابط الخاص بشروط وضوابط الإعلان للوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف التعليمية.

منصة مسار

تقدم منصة وطنية، حزمة من الخدمات الإلكترونية الداعمة والمساندة للجهات الحكومية لتطوير مواردها البشرية بهدف صقل قدرات الموظف الحكومي وتنميتها.